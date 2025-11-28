Přestože je moderátor Patrik Hezucký stále v nemocnici, kde se léčí s blíže nespecifikovanou závažnou chorobou, dobrou náladu si udržuje. To dokázal i se svými kamarády Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem, se kterými natáčí podcast Lepší už to nebude a do kterého se telemostem připojil pomocí svého celoživotního parťáka Leoše Mareše.
Hezucký v nemocnici ukázal kapačky, žlutou pleť a zazněla i slova o pohřbu
Patrik Hezucký se snaží svým fanouškům pravidelně ozývat z nemocničního lůžka. Tentokrát se dokonce připojil na natáčení podcastu. Jeho záběry však mnohé znepokojily.
„Chtěl jsem být dnes s vámi hlavně proto, abych vám ukázal, jaký je progres s mým stavem. Chtěl jsem přiznat, že dnes piju s váma,“ řekl Hezucký a ukázal nad svou hlavu, kde měl zavěšený sáček s infuzí. „Tady nahoře mám speciální vodku, něco tvrdšího. Jsem trošku pod vlivem látek, které mě dostávají do velmi libidózního stavu,“ zavtipkoval moderátor, který kromě jiných léků dostává i morfin na tlumení bolestí. „Ale co mě do něj dostává nejvíc, je host, kterého jsem si dnes pozval. Chodí sem ke mně každý den. Je to Leoš Mareš,“ vysekl poklonu svému dlouholetému kamarádovi, se kterým už desítky let vysílá na Evropě 2 a který za ním každý den jezdí do benešovské nemocnice.
Patrik také Leoše, kterého pasoval na svého kameramana, vyzval, aby ho zabral z detailu. „Jsou lidé, kteří si myslí, že stále hubnu, pojď trošku blíž, aby viděli: já ještě pořád nejsem úplně hubený. Ramínka mám trochu vystouplá,“ pronesl s nadsázkou, ale nebylo možné si nevšimnout, že jeho kůže má výrazný nažloutlý odstín. Ukázal také další hadičky, jež má zavedené do těla. „Tady mám takovou výživu,“ vysvětlil účel náplasti na hrudi. „Tady, kluci, mám další takovou udělávku. To kdybych potřeboval něco slabšího. Tohle mám na červený (víno – pozn. red.). Na doplnění energie,“ neodpustil si další vtip.
A v podobném duchu se nesl celý jeho vstup, kdy poprosil Mareše, aby zabral jeho pokoj, který má sám pro sebe. Kromě ledničky věnoval pozornost také toaletní židli, které se říká gramofon a která se používá u lidí s omezenou hybností. Dokonce použil tlačítko na přivolání sestry, aby ukázal, jak se o něj v nemocnici starají.
Asi všem divákům trochu zatrnulo, když přišla řeč na další díly podcastu, a zatímco Pokorný navrhoval, že by se mohl natáčet v domě, který na čas Hezuckého manželka pronajala v blízkosti nemocnice, Patrik zavtipkoval o tom, že by mohli vyzkoušet na nečisto jeho pohřeb. Na závěr vyjádřil vděčnost všem svým přátelům. „Jsem moc rád, že jste na mě nezapomněli, že mi voláte. Chtěl jsem poděkovat Leošovi, že se zúčastnil natáčení. Leoši, prachy dostaneš za rohem,“ zakončil to opět vtipem.