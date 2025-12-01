O tom, co právě prožívá, informovala zpěvačka Lucie Bílá v neděli na svých sociálních sítích. Tam prozradila, že její životní partner Radek Filipi bojoval o život v Nemocnici Na Homolce, kde musel podstoupit operaci mozku. S tímto trápením se zpěvačka svěřila ale až ve chvíli, kdy věděla, že je její láska mimo ohrožení a rekonvalescence probíhá podle plánu.
Lucie Bílá byla strachy bez sebe o partnera, který podstoupil operaci mozku
Zpěvačka Lucie Bílá je pověstná tím, že čím těžší období prožívá v soukromí, o to větší úsměv má pro své fanoušky. To opět dokázala nyní, když zářila na Slavících, zatímco její partner se chystal na operaci mozku.
„Prosím nelekejte se, ale mám pro vás zprávu, o které jsem dřív neměla sílu mluvit. Štěstí je tak křehké. Oslavili jsme desáté výročí a místo radosti se náš svět otřásl v základech. Můj partner musel nečekaně podstoupit operaci mozku – šlo o nález, na který jsme přišli náhodou, a který vyžadoval rychlý zásah,“ naznačila Bílá, že šlo o vážný stav, který vyžadoval akutní zásah. Naštěstí vyhlídky na Filipiho úplné zotavení jsou skvělé. „Všechno dopadlo dobře, bez následků, a jsme za to nesmírně vděční,“ neskrývá své emoce oblíbená zpěvačka.
„Byly to velmi těžké chvíle. Strach, nejistota, čekání a pláč za zavřenými dveřmi. A přitom bylo třeba dál fungovat, pracovat, vystupovat – s úsměvem, bez známky toho, co se děje uvnitř. Dnes už to můžeme říct nahlas, s klidem, pokorou a vděčností: jsme v pořádku. A jdeme dál,“ napsala Bílá, která prohlášení vydala až v okamžiku, kdy se její partner po hospitalizaci vrátil domů. „Moje láska je doma a těšíme se spolu na Vánoce, pod stromeček už nic nechceme, ten největší dárek jsme dostali, jsme zdraví a spolu. Děkujeme za to lékařům, děkujeme bohu. PS. Buďte na sebe opatrní a hlídejte si své zdraví, ať vás nic nezaskočí, někdy stačí málo a svět se vám otočí vzhůru nohama,“ apeluje na své sledující, aby si vážili každé chvilky.
Z nemocnice domů Filipiho doprovodil uznávaný neurochirurg MUDr. Jiří Chrobok, který mu před časem operoval páteř. Tento lékař se staral také o Karla Gotta nebo Vlastimila Harapese. „Pana Filipiho doprovodil domů osobně pan doktor Chrobok. Ten ho sice nyní neoperoval, protože se specializuje na operace páteře, ale jsou to dobří kamarádi,“ řekla Blesku jedna ze zdravotních sester.