„Děkuju vám, Jiřinko, z celého srdce. Za to, že jste se mnou šla do spolupráce na mém hudebním projektu SLAĎÁKY, který vychází už dnes. Znamená to pro mě mnohem víc, než moje slova dokážou vyjádřit,“ uvedl Bendig ve svém postu na Instagramu. „Jste pro mě totiž legenda, inspirace, člověk s obrovským srdcem a nezaměnitelnou energií. Což jste mi i při natáčení ukázala, když jste se o text zajímala a sama si ho upravovala aby měl ještě větší hloubku. Jen díky vám má tento projekt velké poselství a věřím, že by spoustě lidí mohl otevřít oči… Společně jsme poslali vzkaz nejenom mladé generaci – ať si váží svých nejbližších, rodičů, lidí, kteří je opravdu milují. Ať nedělají zbytečné chyby, protože život je křehký, vztahy a rodina jsou to nejcennější, co máme. Ještě jednou vám moc děkuji, za pomoc a vaše přispění k tomuto projektu. Jsem teď ten nejšťastnější člověk na světě, kterému se splnil nádherný sen. Protože jste mě vlastně i vychovala svýma pohádkama, které jsem tak rád sledoval a vlastně stále sleduju," dodal.