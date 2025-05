Jan Bendig je v nemocnici po akutní operaci. „Zachránili mi život,“ děkuje lékařům

„Věděl jsem, že to není normální, ten tlak byl opravdu silný, jako by do mě někdo bodal jehlicí. Myslel jsem, že to zaspím, ale Lukáš mě naštěstí duchapřítomně naložil do auta a odjeli jsme do nemocnice. Chtěl bych moc a moc poděkovat sestřičkám a doktorům, co sloužili na pohotovosti v nemocnici na Bulovce, protože mi doslova zachránili život, byli úžasní,“ svěřil se zpěvák pro Expres. Po příjmu už šlo všechno ráz na ráz.