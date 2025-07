Jiřina Bohdalová se zotavuje. Na chalupě už přijímá návštěvy

To byl také důvod, proč letos Stašová neodjela na karlovarský filmový festival. „Potřebuju, aby zůstala se mnou a pomáhala mi, není mi nejlépe,“ vzkázala začátkem měsíce Bohdalová. „Nemůžu nechat mámu samotnou, nikdy bych si neodpustila, kdyby došlo k nějakému průšvihu,“ komentovala to Stašová, která s ní byla nonstop. „Jsem s ní teď nepřetržitě a pomáhám jí, protože se hůře pohybuje. Ostatně je to i pokyn pana profesora Neužila, máma opravdu potřebuje celodenní péči. O to víc, když teď zavládlo takové dusno a vedra. Odložme, prosím, moje vystoupení na příští ročník,“ vysvětlila svou neúčast Blesku.