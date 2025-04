"Špindíra s velkou prdelí," vrací Agáta s Ornellou úder Rytmusově Jasmíně

„Tahle Alagič řekla o nás, že jsme lůzy, vyděračky, že já si upíchnu dítě s každým,“ rozohnila se Hanychová. „Já jsem viděla Jasmínu naživo jednou v hotelu v Bratislavě. Je to taková malá špindíra s velkou prdelí. Říkala jsem si, to je ta Jasmína z tý televize. Tu tam asi 16 hodin připravujou, aby nějak vypadala, ale když ji vidíte naživo, tak si myslíte, že je to nějaká uklízečka. A to se omlouvám všem uklízečkám,“ dodala pohrdavě. A rýpla si i do Jasmínina manžela. „Rytmuse jsem proslavila v Český republice já. Platil mi, abych hrála v klipu Zlatokopky. Do tý doby tady Rytmuse nikdo neznal," dodala Hanychová a Koktová bez výhrad souhlasila.