Rytmus a Jasmína Alagič přiznali krizi a oddělené bydlení

„Jde mi o to, že když vyrůstáte v rodině, kde se neobjímají... Tak vím, jak to má vypadat, neumím to projevit. Někdy jsou pro tebe důležitější věci, než jít někam s rodinou... I když to vědomě nechceš. Je to pro tebe prostě přirozené, protože tak žiješ celý život,“ přiznal hudebník svoje návyky, které jim ničí vztah. Našel ale sílu říct si o odbornou pomoc. „Musel jsem najít, kde je problém, proč to je. Byla to prázdnota. Cítil jsem se znovu jako nějaký svobodný chlap, a přitom tak žít nechceš,“ popsal to, že byli s manželkou nějakou dobu od sebe. Dokonce měli zakázaný i telefonický kontakt.