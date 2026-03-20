Zpěvák Dalibor Janda, který se narodil 21. března 1953, zažíval největší slávu v 80. letech minulého století, kdy mimo jiné třikrát po sobě zvítězil ve Zlatém slavíkovi nad Karlem Gottem. Jeho typicky chraplavý hlas, sympatický vzhled a melodické písně o lásce z něj udělaly idol mnoha dívek i žen. Po roce 1989 jeho sláva sice trochu uvadla, přesto ale stále koncertuje. Za vysněnou kariéru Janda podle vlastních slov draze zaplatil rodinnou tragédií. Obrovským šokem pro něj ale bylo to, jak se po smrti jeho syna zachovali někteří lidé že showbyznysu.
Smrt syna mi přáli. Česká povaha je někdy děsivá, říká zpěvák Dalibor Janda
"Jeden můj kamarád, pan farář, říká, že když vám Bůh splní vaše největší životní přání, tak vás nejvíc potrestá. A ono to tak v životě chodí," tvrdí zpěvák Dalibor Janda. V životě zakusil obrovské umělecké úspěchy, ale také bolestivou ztrátu svého syna, na začátku roku 2021 prodělal infarkt.
Vlastním jménem Václav
Od mládí snil o tom, že bude slavný, prorazit se mu ale podařilo až po třicítce. Když přijel do Prahy, čtyři roky pracoval na letišti, kde vozil škváru, odklízel sníh a sbíral odpadky. Bydlel na ubytovně a 13 let vystupoval po kavárnách, barech a tancovačkách. „Takový ty prvopočátky, na co jsem byl hrozně pyšnej, tak když jsem v ruce držel první singl. V té době to bylo něco fantastickýho. Já jako ten člověk z Moravy, který vždycky chtěl stanout na prknech, co znamenala okres, se mi podařilo dostat do Prahy a natočit singl,“ prohlásil řekl v Českém rozhlase.
První velký hit
Jahodový koktejl byla píseň, která odstartovala Jandovu kariéru. „První věc, která se začala hrát v rádiích. A tehdy to začali hrát Slováci v pořadu Pozor, zákruta. A tam to někdo objevil a každý den to hráli. Lidi se na to začali ptát, tak to Supraphon vydal. A to byl takový první skok, že se singlu prodalo přes 100 tisíc kusů. Okamžitě se ptali, jestli nemám něco dalšího. A já přitom 13 až 14 let skládal do šuplíku a nikoho to nezajímalo,“ zavzpomínal Janda.
Je jen málo zpěváků, kteří dokázali v anketě Český slavík (tehdy Zlatý slavík) sesadit z trůnu Karla Gotta. Daliboru Jandovi se to povedlo dokonce třikrát v řadě. A to v letech 1986, 1987 a 1988.
Na svém kontě má i devět zlatých desek a jednu platinovou za dva miliony prodaných nosičů. Janda ale přiznává, že složení jeho publika se v čase velmi proměnilo. Zatímco dříve to prý byly z osmdesáti procent ženy, dnes je v hledišti během jeho koncertů převaha mužů. A změnil se prý i vkus a nejpopulárnější písničkou současnosti je Žít jako kaskadér. Mezi jeho nejznámější skladby patří Kde jsi?, Hurikán, Padá hvězda, Vchází bez vyzvání nebo Hráli jsme kličkovanou.
Rodina nadevše
Dalibor Janda je od roku 1981 ženatý s Jiřinou Jandovou. Jejich manželství bylo vystaveno hned několika těžkým zkouškám. Tou první byla ohromná a náhlá popularita a s ní spojené zástupy fanynek, které prý postávaly celé dny a noci před jejich domem.
Tou druhou byla ztráta syna. „Přemýšleli jsme, jestli vůbec dokážeme fungovat dál. Tehdy jsme netušili, co s naším manželstvím bude. Díky dceři Jiřině jsme zůstali spolu,“ přiznal nejtěžší okamžiky života Janda v pořadu 13. komnata.
Zpěvákovi se změnil život 17. ledna 2003. Jeho prvorozené dítě, syn Dalibor, v ten den spáchal sebevraždu skokem z Nuselského mostu. Bylo mu tehdy jednadvacet let. „Jsou léta, kdy se člověku daří. Nejdřív vám nikdo nevěří, pak dostanete Slavíka, přeskočíte lidi v hitparádách a oni vás pak už ani nezdraví, protože vám závidí. Máte pocit, že se všechno daří, že je všechno dobrý. A pak přijdete o syna. I v naší branži byli lidi, kteří mi tyhle věci přáli. Česká povaha je někdy děsivá,“ svěřil se Janda v pořadu Život ve hvězdách.
Po smrti syna Dalibora se Janda upnul k dceři Jiřině. Ta po něm podědila hudební talent, a dokonce spolu vystupují. A to přesto, že zpočátku byl Janda proti tomu, aby se hudbě věnovala. „Řekl jsem jí: ‚Jiři, až když uděláš školu s vyznamenáním, tak spolu natočíme písničku,‘“ prozradil v Českém rozhlase. Jiřina Jandová školu opravdu dokončila s vyznamenáním a Dalibor Janda svůj slib splnil. Natočili první společný duet Vstáváš, který vyšel v roce 2009 na Daliborově CD Hvězdné duety, a od té doby spolu pracují. „Jsem rád, že dcera jezdí vystupovat na koncerty se mnou, máme spolu i nějaké scénky a lidi to, myslím, baví.“
Zpěvák Dalibor Janda je kromě jiného vášnivým sběratelem. Doma má například velkou, vlastnoručně nasbíranou kolekci motýlů. „Žena se mi smála, chodili jsme na procházky do Šárky a já tam lítal se síťkou,“ prozradil s úsměvem. Nijak se ani netají tím, že je křesťan. „Věřím v anděla strážného, vím i to, jak se jmenuje. Mám Vehuláše, který, když mu nasloucháte, nás řídí. To znamená, že věřím v Boha, věřím, že tady na zemi nejsme jen tak, že někdo ‚zaštěrchal‘ s pytlem s náhradními díly a z toho vznikl člověk,“ prohlásil pro iDnes.
Infarkt
V lednu 2021 Dalibor Janda jen o vlásek unikl smrti. Prodělal totiž silný infarkt. „Tatínek leží ve vážném stavu v nemocnici. Žádné další podrobnosti prozatím nebudeme sdělovat. Dnes čekáme na lékařské konzultace. Fanouškům děkujeme za myšlenky na Dalibora,“ potvrdila tehdy Blesku dcera Jiřina Anna Jandová.
Nakonec se dokázal zotavit a dodržuje zdravou životosprávu. Dokonce zhubl šest kilogramů a denně jezdí na rotopedu. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvil o tom, že je přesvědčený, že si srdeční potíže přivolal sám. „Blbě se mi to říká, ale text k písni Moment jsem napsal dva týdny předtím, než mě odvezli s infarktem do nemocnice. Moje žena říká, že jsem si napsal osud. Mám vždy husí kůži, když o tom mluvím. Už o tom nechci hovořit,“ dodal Janda.