„Už je to ale pár let, co jsem to sepisoval, tak jsem si říkal, jestli bych neměl ještě něco doplnit. Bylo mi úzko, proto jsem o tom přemýšlel," přiznal na rovinu. V současnosti je mu ale už dobře a opět koncertuje. „Příští rok máme zase osmdesát koncertů, většinou už předem vyprodaných, a další už nebereme. A vydáme novou desku. Bude se jmenovat Bombarďák a na scéně bude letadlo. Strašně se na to těším,“ vyjmenoval pro Super.cz. Myšlenka to pomíjivost života ho však neopouští.