Slovenský komik Fero Joke po skandálu s obtěžováním fanoušků přichází o kšefty

František Košarišťan alias Fero Joke je populární slovenský komik, který si bere na paškál především politické dění. To vtipně glosuje. Nyní má ale z ostudy kabát. Internet obletělo video, ve kterém dva fanoušci popisují, jak je sexuálně obtěžoval.
Slovenský komik František Košarišťan vystupující pod jménem Fero Joke čelí velkému skandálu. Po svém pražském vystoupení měl sexuálně obtěžovat dva fanoušky. Kvůli tomu s ním jeho obchodní partneři rozvazují spolupráce.
„Po skončení této akce jsme se s Ferem chtěli vyfotit, ale součástí toho focení byly i ne úplně příjemné doteky,“ napsali k příspěvku, ve kterém Matouš a Jakub popisují k čemu došlo. Mluví o tom, že se jich dotýkal na pozadí a také na genitáliích. „A pak Fero udělal takový výpad – rychle ke mně, rychle mi sáhl do rozkroku, stiskl a zase rukou ujel. Já jsem v tu chvíli odskočil, byl jsem z toho v šoku, taky jsem to nečekal,“ popisuje Jakub. „Myslíme si, že to, co Fero dělá, je fantastické, milujeme jeho humor, jeho videa, ale tohle není OK. Pokud si někdo jako známá osoba dovolí vůči ostatním víc… není to v pořádku!“
Košarišťan incident nepopírá a na svých sociálních sítích se omluvil. „Možná jste zachytili video popisující nedorozumění mezi mnou a dvěma fanoušky v Praze. Udělal jsem chybu. Často kritizuji druhé za jejich chyby, upozorňuji na ně a paroduji je. Proto si uvědomuji, že na mě máte zvýšené nároky, a cítím se zklamaný. Sám sobě jsem velkým kritikem a v těchto dnech se snažím vyhodnotit, jak využít situaci pro růst a zlepšení. Ten večer jsem si na alkohol nedal pozor. Poté, co lidé opustili podnik, jsem pil více, než je zdrávo, mezi přáteli, což ovlivnilo moje vyhodnocování situace,“ napsal komik s tím, že dotčené osobně kontaktoval a omluvil se.
Rozhodl se také na čas stáhnout z mediálního prostoru. „Udělám vše pro to, aby se něco podobného nestalo znovu. Moje potřeba na chvíli relaxovat a vypnout nesmí být nadřazená snaze vytvořit kolem sebe bezpečné prostředí,“ napsal. To ale nestačí jeho obchodním partnerům. Například obchodnímu řetězci Tesco, který s ním ukončil spolupráci. „Uvědomujeme si situaci a prošetřili jsme ji. Další spolupráce není plánována,“ řekla pro Aktuality.sk mluvčí společnosti Mária Zerzanová.