Slováčková přišla kvůli rakovině o hlasivku. "Jsme tu pro ni," hlásí Patrasová

Radovat se Slováčková může alespoň z toho, že příměří uzavřeli její rozhádaní rodiče. „Ten tlak je neuvěřitelný a zvládáme to kvůli ní, protože ji milujeme. Kdybychom se před ní hroutili, to by bylo to nejhorší. Teď jsme s Felixem v pohodě. Jsme tady pro Aničku oba dva,“ řekla pro Expres.cz Dagmar Patrasová, která si se svým mužem ještě před nedávnem přes média vyměňovala naštvané vzkazy.