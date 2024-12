„Se smrtí jsem smířená, ale bojím se toho předtím,“ říká Anna Slováčková

Tomu, v jak závažném stavu její onemocnění tentokrát je, zprvu prý nerozuměla. „Měla jsem ve zprávách napsáno paliativní chemoterapie. Vůbec jsem nevěděla, co znamená to slovo paliativní. Nevěděla jsem, že to je tak špatné. Pak mi doktorka vysvětlila, že budu léčená do konce života,“ říká Slováčková s tím, že až lékařka paliativní medicíny ji dokázala uvést do obrazu. „Dostala jsem kontakt na doktorku paliativní péče, která mi konečně všechno vysvětlila. Měli jsme spolu několik sezení, měla jsem plán, že bych přestala chodit na léčbu. Ona mi řekla, že pokud bych to udělala, byla by to otázka měsíců,“ šokovala dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka.