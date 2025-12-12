Vztah Libora Boučka a Patrika Hezuckého nebyl postavený na póze nebo okázalých gestech, ale na dlouholetém respektu, profesní blízkosti a společné zkušenosti s rádiovým světem. Oba patřili k výrazným tvářím českého éteru, oba spojila Evropa 2 a generační vlna moderátorů, kteří dokázali mluvit k posluchačům přirozeně, bez křeče a s lehkostí, jež se nedá naučit.
Slova, která jste nemohli slyšet. Smuteční řeč Libora Boučka z obřadu Hezuckého nenechala oko suché
Dnes v půl třetí odpoledne začalo poslední rozloučení s moderátorem Patrikem Hezuckým. Přestože byl obřad neveřejný, pro fanoušky bylo připraveno pietní místo s fotografií. Průběh pohřbu přenášely velkoplošné obrazovky a smuteční řeč pronesl Libor Bouček.
Vztah Libora Boučka a Patrika Hezuckého nebyl postavený na póze nebo okázalých gestech, ale na dlouholetém respektu, profesní blízkosti a společné zkušenosti s rádiovým světem. Oba patřili k výrazným tvářím českého éteru, oba spojila Evropa 2 a generační vlna moderátorů, kteří dokázali mluvit k posluchačům přirozeně, bez křeče a s lehkostí, jež se nedá naučit.
Hezucký byl pro Libora Boučka jednou z ikon, které formovaly podobu moderního českého rádia. Hezuckého styl – rychlý, pohotový, založený na improvizaci a schopnosti reagovat vteřinu po vteřině – byl pro mladší moderátory etalonem. Bouček v rozhovorech opakovaně dával najevo, že si Hezuckého práce váží, a to nejen kvůli jeho humoru, ale i profesionalitě a vytrvalosti. Více než čtvrt století na stejné stanici totiž není jen otázkou popularity, ale i disciplíny a řemesla.
Po smrti Patrika Hezuckého se Bouček zařadil mezi ty, kteří jeho odkaz připomínali s pokorou a bez zbytečných frází. Právě v takových chvílích bylo zřejmé, že Hezucký nebyl jen „hlasem z rádia“, ale osobností, která ovlivnila celé generace moderátorů – včetně těch, kteří přišli po něm.
Na začátek obřadu zazněla píseň Už z hor zní zvon. Následně zazněl záznam hlasu Patrika Hezuckého. „Normálně naším úkolem je se spojit, vole, udělat něco velkýho. Ale bez p**ele. Nechci tryznu, tryzna je na p**u. Účel je se spojit. Jsem z ministerstva spojení, z ministerstva spojů.“ A dále se ozvala italská píseň Se bastasse una bella canzone – text, překlad a do ní v záznamu zpíval i sám Hezucký a další kolegové.
Pak už se slova ujal Libor Bouček. „Milá Nikolo, drahá rodina, přátelé, kolegové, spolupracovníci, kamarádi. Valná většina měla asi jinou představu adventního setkání. Výjimečná sestava, kterou zvládl dostat na jedno místo jenom on,“ začal dojemně. „Začal by uvažovat nad tím, jestli se nemělo vybírat vstupné. Neusmívejte se, týkalo by se to jistě i vás venku. Seděl by v první řadě, vedle své manželky Nikoly. Z druhé strany by byl samozřejmě Leoš Mareš. Obracel by oči v sloup, aniž by se přestal usmívat, při jakémkoliv náznaku patosu. A už teď by naznačil, ať to zkrátím,“ dojal smuteční hosty Bouček. Celou smuteční řeč si můžete poslechnout ve videu.
VIDEO: Smuteční řeč Libora Boučka z pohřbu Patrika Hezuckého
Zdroj: Autorský text, Ranní show Evropy 2