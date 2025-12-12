Přeskočit na obsah
12. 12. Simona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Galerie: Zastavil se čas. Právě probíhá poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým

Patrik Hezucký
Pohřeb Patrika Hezuckého
Mezi prvními hosty je zpěvák Matěj Ruppert
Chybět nemůže samozřejmě Leoš Mareš s manželkou Monikou
Dorazila Tereza Kendlová s manželem Reném
Zobrazit
29 fotografií
Patrik Hezucký |
Foto: Profimedia.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Dnes v půl třetí odpoledne začne poslední rozloučení s moderátorem Patrikem Hezuckým. Přestože je obřad neveřejný, pro fanoušky je připraveno pietní místo s fotografií a také velkoplošné obrazovky.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Dnešní Ranní show byla celá věnovaná rozloučení s Patrikem Hezuckým, který ji spolu s Leošem Marešem více než 27 let moderoval. Kromě humorných historek se pochopitelně nevyhnuli tématu dnešního posledního rozloučení. Na tom bude jediným řečníkem moderátor Libor Bouček.

GALERIE: Sledujte reportáž z posledního sbohem v naší galerii

Patrik Hezucký
Patrik Hezucký

Hezucký podle lékařů v podstatě neměl šanci přežít. Přesto byla v plánu radikální léčba

Celebrity

Mareš zároveň prozradil, že o pohřbu jednou vedl debatu i s Patrikem. Ten se prý posadil na nemocniční posteli a prohlásil: „nechci chocholy. Mareš jeho poznámku úplně nepochopil a tak se zeptal, co tím jeho kamarád myslí. Patrik tak vysvětli, že by nechtěl koně s černými chocholy, ale přál by si francouzský rychlovlak TGV, který by pomalu projížděl s jeho obrovskou fotografií a nad ním zářil ohňostroj. „TGV neumím, možná tak posázavský expres,“ reagoval prý Mareš Nakonec se kamarádi shodli na tom, že kompromisem by mohlo být pendolino. Marešova slova jsou tak důkazem, že těžce nemocného Hezuckého humor do poslední chvíle neopouštěl.

Video: Libor Bouček pronesl smuteční řeč

Reklama
Libor Bouček promluvil na pohřbu Patrika Hezuckého | Video: Zuzana Fojčíková

Ve vysílání zazněl i telefonát od fanouška, který prozradil, že řidiči kamionů chystají vlastní poctu pro Hezuckého a sice, že přesně ve 14:30 rozezní své klaksony. Mareš byl nápadem tak dojatý, že vyzval i ostatní fanoušky, kteří tou dobou budou ve svých vozech, aby, pokud chtějí vzdát oblíbenému moderátorovi poctu, zatroubili také. 

Mezi prvními smutečními hosty dorazil zpěvák Matěj Ruppert nebo Tereza Kerndlová s manželem. V prostorách krematoria je už i Libor Bouček, který bude mít smuteční řeč. Na místě je už i Leoš Mareš, který při svém kamarádovi stál až do posledních chvil.

VIDEO: Pohřeb Patrika Hezuckého probíhá ve strašnickém krematoriu

Video: Zuzana Fojčíková

Na začátek obřadu zazněla píseň Už z hor zní zvon. Následně zazněl záznam hlasu Patrika Hezuckého. „Normálně naším úkolem je se spojit, vole, udělat něco velkýho. Ale bez p**ele. Nechci tryznu, tryzna je na p**u. Účel je se spojit. Jsem z ministerstva spojení, z ministerstva spojů.“ A dále se ozvala italská píseň Se bastasse una bella canzone – text, překlad a do ní v záznamu zpíval i sám Hezucký a další kolegové. Pak už se slova ujal Libor Bouček. „Milá Nikolo, drahá rodina, přátelé, kolegové, spolupracovníci, kamarádi. Valná většina měla asi jinou představu adventního setkání. Výjimečná sestava, kterou zvládl dostat na jedno místo jenom on,“ začal dojemně. „Začal by uvažovat nad tím, jestli se nemělo vybírat vstupné. Neusmívejte se, týkalo by se to jistě i vás venku. Seděl by v první řadě, vedle své manželky Nikoly. Z druhé strany by byl samozřejmě Leoš Mareš. Obracel by oči v sloup, aniž by se přestal usmívat, při jakémkoliv náznaku patosu. A už teď by naznačil, ať to zkrátím,“ dojal smuteční hosty Bouček.

Sledujte reportáž z posledního sbohem v naší galerii.

Video: Zuzana Fojčíková
Video: Zuzana Fojčíková

Zdroj: Ranní show Evropy 2

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama