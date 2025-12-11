Nadchází čas Vánoc a to, že se mají náležitě oslavit, se pokládá téměř za samozřejmost. A přece se najdou lidé, kteří tyto svátky neslaví, ať už z náboženských, nebo ryze osobních důvodů. Mnoho slavných lidí je jiného, obvykle židovského vyznání, které jim nedovoluje Vánoce slavit, a ani po tom nijak netouží. Některé celebrity však mají k ignoraci Vánoc vlastní důvody. Na celebrity, které Vánoce neslaví, se podívejte do naší galerie.
Slavní, kteří neslaví Vánoce. Znechucení z komerce, původ i jiná vyznání
Vánoční shon se v prosinci zdá být všudypřítomný a jako by strhával úplně všechny. Přesto existují lidé, kteří tyto svátky neslaví a zůstávají vůči vánoční atmosféře zcela imunní. Najdeme je i mezi slavnými osobnostmi. Kdo patří mezi „Grinche“ a co je k tomu vede?
Nadchází čas Vánoc a to, že se mají náležitě oslavit, se pokládá téměř za samozřejmost. A přece se najdou lidé, kteří tyto svátky neslaví, ať už z náboženských, nebo ryze osobních důvodů. Mnoho slavných lidí je jiného, obvykle židovského vyznání, které jim nedovoluje Vánoce slavit, a ani po tom nijak netouží. Některé celebrity však mají k ignoraci Vánoc vlastní důvody. Na celebrity, které Vánoce neslaví, se podívejte do naší galerie.
Sára Saudková
Umělkyni Sáře Saudkové nebylo komerční zaměření Vánoc zrovna po chuti, a proto je už mnoho let neslaví. Radši si vymyslela vlastní svátek, hlavně aby potěšila svoje čtyři děti.
„Děti ochuzeny nejsou, dárky dostávají. Jenom si nehrajeme na Ježíška, advent a vánoční tradice. K nám přiletí během slunovratu kometa a poschovává dárky po domě,“ popsala svou vlastní tradici v roce 2020. Umělkyně se tak vyhýbá stresu, nevaří, nepeče a den si posune, jak se jí zrovna hodí. Stromek nezdobí a k večeři udělá rybu, protože je to podle ní jediné pořádné jídlo, které umí udělat.
Sára Saudková
Umělkyni Sáře Saudkové nebylo komerční zaměření Vánoc zrovna po chuti, a proto je už mnoho let neslaví. Radši si vymyslela vlastní svátek, hlavně aby potěšila svoje čtyři děti.
„Děti ochuzeny nejsou, dárky dostávají. Jenom si nehrajeme na Ježíška, advent a vánoční tradice. K nám přiletí během slunovratu kometa a poschovává dárky po domě,“ popsala svou vlastní tradici v roce 2020. Umělkyně se tak vyhýbá stresu, nevaří, nepeče a den si posune, jak se jí zrovna hodí. Stromek nezdobí a k večeři udělá rybu, protože je to podle ní jediné pořádné jídlo, které umí udělat.
Natalie Portmanová
Herečka Natalie Portmanová se narodila v Izraeli a netají se svým židovským původem. To je i důvod, proč vánoční svátky neslaví. Navzdory tomu se spolu se svým mužem, který v roce 2014 kvůli ní konvertoval, rozhodli obstarat si aspoň vánoční stromek. Portmanové bylo 35 let, když jej poprvé zdobila.
"Jsem tak ráda! Celý můj život jsem neměla vánoční stromek," těšila se z toho u moderátora Jimmyho Fallona s tím, že její rodiče jí tento odklon od židovské tradice také kvůli jejímu manželovi schválili. "Najednou mají tuhle skvělou výmluvu, protože to je takové tajemství každého Žida, tajně si přejeme mít vánoční stromek."
Jennifer Anistonová
„Když jsem byla malá, nutili mě k břišnímu tanci. Na Štědrý večer,“ postěžovala si Jennifer Anistonová, která na rodinné vánoční tradice nevzpomínala v dobrém, a ačkoli pro přátele už několik let pořádá party se zastřiháváním stromků, do Vánoc se jí nějakou dobu vůbec nechtělo. Důvodem tohoto zvyku byl řecký původ jejího tatínka, a protože chodila na hodiny břišního tance, oblékli ji do tradičního oděvu a musela jej u této příležitosti předvádět. „Nemělo to dokonce nic společného s Vánoci. Bylo to jen o tom, jé, pojďme Jen na Vánoce ponížit.“
Andrew Garfield
Andrew Garfield je taktéž židovského vyznání, a proto Vánoce neslaví. Příjmení jeho rodiny znělo původně Garfinkel, ale jeho předci ho pravděpodobně změnili, když se přestěhovali do Ameriky. Garfield ovšem nemá problém hrát role se židovskými kořeny, i když sám náboženství nijak výrazně nepraktikuje. Místo Vánoc však slaví chanuku.
Mayim Bialiková
Mayim Bialikové, známé ze sitcomu Teorie velkého třesku, se vánoční shon nijak netýká. Je také Židovka a byla vychovávaná v tradiční rodině.
"Nikdy jsem Vánoce neslavila a ani jsem po tom netoužila," napsala na svém blogu. Přivdala se ale do rodiny, kde se Vánoce slaví ve velkém, a s chutí se zúčastnila jak hostiny, tak i předávání dárků, ačkoli si nebyla jistá, jestli "na to jde správně". Vánoce u jejího tchána a tchyně si užívají především její děti. "Opravdu to pro ně není nic zvláštního, že neslavíme Vánoce, zato oceňují to, že jejich prarodiče ano."
Adam Sandler
Americký herec Adam Sandler místo Vánoc také oslavuje chanuku a židovské zvyky a tradice se snaží trpělivě objasňovat i širšímu publiku. Tomuto svátku věnoval i černou komedii z roku 2002 s názvem Osm bláznivých večerů.
Barbra Streisandová
Barbra Streisandová má také židovské kořeny a slaví místo Vánoc chanuku. Navzdory tomu ale vydala několik vánočních alb, nazpívala však i písně ke svátku světel. Kvůli svému vyznání ale vánoční stromek doma nezdobí, místo něj vytáhne menoru.