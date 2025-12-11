Přeskočit na obsah
11. 12. Dana
Slavní, kteří neslaví Vánoce. Znechucení z komerce, původ i jiná vyznání

Sára Saudková
Sára Saudková
Petra Holakovská

Vánoční shon se v prosinci zdá být všudypřítomný a jako by strhával úplně všechny. Přesto existují lidé, kteří tyto svátky neslaví a zůstávají vůči vánoční atmosféře zcela imunní. Najdeme je i mezi slavnými osobnostmi. Kdo patří mezi „Grinche“ a co je k tomu vede?

Nadchází čas Vánoc a to, že se mají náležitě oslavit, se pokládá téměř za samozřejmost. A přece se najdou lidé, kteří tyto svátky neslaví, ať už z náboženských, nebo ryze osobních důvodů. Mnoho slavných lidí je jiného, obvykle židovského vyznání, které jim nedovoluje Vánoce slavit, a ani po tom nijak netouží. Některé celebrity však mají k ignoraci Vánoc vlastní důvody. Na celebrity, které Vánoce neslaví, se podívejte do naší galerie.

Sára Saudková

Umělkyni Sáře Saudkové nebylo komerční zaměření Vánoc zrovna po chuti, a proto je už mnoho let neslaví. Radši si vymyslela vlastní svátek, hlavně aby potěšila svoje čtyři děti.

Děti ochuzeny nejsou, dárky dostávají. Jenom si nehrajeme na Ježíška, advent a vánoční tradice. K nám přiletí během slunovratu kometa a poschovává dárky po domě, popsala svou vlastní tradici v roce 2020. Umělkyně se tak vyhýbá stresu, nevaří, nepeče a den si posune, jak se jí zrovna hodí. Stromek nezdobí a k večeři udělá rybu, protože je to podle ní jediné pořádné jídlo, které umí udělat.

Sára Saudková
