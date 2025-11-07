Štěpána Benoni znají televizní diváci z řady úspěšných seriálů. V divadle začínal už jako dítě, později studoval na Pražské konzervatoři a během kariéry se objevoval na jevištích i před kamerou. K herectví však nikdy nepřistupoval jako ke slávě nebo prestiži — spíše jako k řemeslu, které má být pravdivé. „My herci celý život hrajeme a nejsme nic… máte pocit, že byste něco měli být doopravdy. A hledáte,” řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka. Právě tahle touha po „skutečném životě“ se stala klíčovým motivem jeho příběhu.
Od seriálové hvězdy k muži, který si rozumí s lesem
Benoni prošel i obdobím mediální popularity. V době, kdy hrál v Ulici, byl spojován s herečkou Kristýnou Leichtovou. Žili spolu, měli psa a veřejnost je vnímala jako pár s budoucností. Vztah ale časem skončil. Později se v jeho životě znovu objevila žena, kterou potkal už dříve: slovenská herečka Vladimíra Striežencová. Poprvé ji zahlédl ještě během studií, když pracovala za barem. „Byl jsem hodně v náladě, a strašně jsem se do ní zamiloval,” zavzpomínal. Jenže jejich cesty se na dlouho rozešly. Až o sedm let později se setkali znovu — tentokrát už připraveni. V roce 2013 se vzali.
„Koupili jsme srub… a najednou jsme v něm žili pořád“
Velký zlom v jejich životě přišel s rozhodnutím přesunout se na Šumavu. Nešlo o žádné impulzivní stěhování „za romantikou přírody“. Původně chtěl mít pár jen víkendové útočiště. Když ale přišel covid a práce se zpomalila, v srubu se zabydleli natrvalo. „Vždycky jsem snil o tom žít ve srubu. A aniž bychom to plánovali, najednou jsme tu žili trvale,” říká herec. A tak dnes žijí dál od civilizace, obklopeni šumavskými lesy a horami. Benoni se stal dokonce dobrovolným strážcem Národního parku Šumava: „Srdcem jsem vesničan. V přírodě se cítím osvobozený.”
Proměna, která přichází zevnitř
Spolu se změnou prostředí přišla i změna jeho vzhledu a celkového projevu. Dlouhé vlasy jsou pryč a herec působí klidněji a uvolněněji. Nejde o stylistický trend — je to odraz životního postoje. Benoni působí jako někdo, kdo odložil tlak, aby něco dokazoval. Dnes hraje pouze pečlivě vybírané role, pracuje vlastním tempem, ale zároveň otevřeně
říká: „Chci dělat něco skutečného. Něco, co má pevnou váhu.“ Možná právě proto tolik lidí jeho proměna zasáhla — nepůsobí jako gesto, ale jako zralost.
V době, kdy se svět točí kolem výkonu, dosahu a viditelnosti, působí rozhodnutí „odejít na konec cesty do lesa“ téměř jako protipól současnosti. Ale Benoni neodešel. Jen si svobodně vybral. Vybral si partnerství místo vztahového chaosu, přírodu místo městského tlaku, pravdivé hraní místo permanentní expozice a život podle sebe. A možná právě tím je dnes výraznější než kdy dřív.
