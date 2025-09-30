Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Simona Stašová si přejela autem vlastního pejska. Na vině byla nepozornost

Simona Stašová
Simona StašováFoto: Profimedia
Simona Stašová
Simona StašováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Simona Stašová je velkou milovnicí psů. O to víc ji tíží tragédie, kterou způsobila a kterou si dodneška nebyla schopná odpustit.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Čtyřnozí mazlíčci jsou neoddělitelnou součástí života herečky Simony Stašové. Bohužel se k nim váže i jeden z jejích nejhorších zážitků. Stačila chvilka nepozornosti a přišla o jednoho ze svých pejsků. Ti ji doprovázeli všude na zájezdy i na zkoušky do divadla. Co se stalo, popsala v knize rozhovoru Sebe-vědomá.

Simona Stašová
Simona Stašová

"Čas se syny je pro mě největší dárek," říká Simona Stašová slavící 70. narozeniny

Celebrity

„Jezdili vzadu na sedadle za mnou. Jednou jsem si něco zapomněla doma, pejsci už byli v autě, já jsem si ještě skočila na minutku domů, nastartovala, odjela. Před divadlem jsem zavolala Béďo, Fančo, jdeme… A vzadu byla jenom Fanča. Uvědomila jsem si, že Béďa musel vyskočit předními dveřmi, když jsem se vracela domů," popsala osudný den herečka. „Zavolala jsem do divadla, že se vracím pro pejska, který je určitě na zahradě. Přijíždím před branku, srdce mi ztuhlo… Béďa ležel na zahradě, odkud jsem vyjížděla… Schoval se mi pod autem… Byl moc maličký…“ zavzpomínala Stašová, která si uvědomila, že pejska sama přejela.

„Je to jeden z těch dnů, které bych vrátila zpátky a udělala všechno jinak… Zkoušku v divadle jsem ten den zrušila a za dvě a půl hodiny jsem si vezla z útulku v Buštěhradě Pepína," řekla dcera Jiřiny Bohdalové, která si život bez psů nedokáže představit. Z útulku měla i dalšího svého mazlíčka. Když si chcete pořídit lásku nefalšovanou, koncentrovanou, pořiďte si pejska. A pořiďte si ho z útulku, protože jsou vděční," říká s tím, že pejsky má i proto, aby měla kam směřovat svou lásku a nedusila jí své dva syny. 

Reklama

Nově se ale bude moci angažovat v roli babičky, protože její syn Vojta se koncem roku stane otcem. Z toho má obrovskou radost i matka Stašové, herečka Jiřina Bohdalová. „Mělo by to být k Vánocům, takže to bude ten nejkrásnější dárek,“ prozradila nastávající prababička letos o prázdninách. Bohdalová také říká, že takové události jí dávají sílu žít. „Pro mě je to hlavně další bod v mém životě, ke kterému směřuji a kterého se chci dožít. Je důležité si takové cíle dávat. A tak to taky budu dělat až do konce,“ řekla Blesku.

Zdroj: Blesk, kniha Sebe–vědomá

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama