Čtyřnozí mazlíčci jsou neoddělitelnou součástí života herečky Simony Stašové. Bohužel se k nim váže i jeden z jejích nejhorších zážitků. Stačila chvilka nepozornosti a přišla o jednoho ze svých pejsků. Ti ji doprovázeli všude – na zájezdy i na zkoušky do divadla. Co se stalo, popsala v knize rozhovoru Sebe-vědomá.
Čtyřnozí mazlíčci jsou neoddělitelnou součástí života herečky Simony Stašové. Bohužel se k nim váže i jeden z jejích nejhorších zážitků. Stačila chvilka nepozornosti a přišla o jednoho ze svých pejsků. Ti ji doprovázeli všude – na zájezdy i na zkoušky do divadla. Co se stalo, popsala v knize rozhovoru Sebe-vědomá.