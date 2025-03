"Čas se syny je pro mě největší dárek," říká Simona Stašová slavící 70. narozeniny

I proto je nejradši s mladými lidmi. A opravdovým zážitkem je pro ni čas strávený se syny Markem a Vojtou. „Pokud mě mladší syn pozve se svojí ženou Helenkou na kafíčko a zavolá mi, že už mě dlouho neviděl, kde vlastně jsem a co dělám, je to pro mě největší dárek. Potvrzení, že mají chuť trávit se mnou čas. Nejkrásnější pocit pro mě je, když jsem potřebná, když mě někdo vyhledává, protože chce být jednoduše se mnou. A pokud jsou to moji synové, ten pocit štěstí se znásobuje. Je to nejlépe strávený čas, jaký si umím představit. Společnost synů mi vždycky nalije benzin do křídel a já zase můžu letět," rozněžnila se v rozhovoru pro iDnes.