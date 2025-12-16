Fotografce Sáře Saudkové momentálně hrozí trest 15 měsíců odnětí svobody s odkladem na 24 měsíců. To požaduje státní zástupce, který ji žaluje za napadení jiné ženy. Ta o sobě tvrdí, že je milenkou Sářina manžela Samuela Saudka. To ale Sára, která prožila i bouřlivý vztah se Samuelovým otcem, fotografem Janem Saudkem, odmítá. „Tvrdí, že jsem ji udeřila pěstí, pak zase dlaní… Fyzicky toho nejsem schopná,“ prohlásila Saudková u soudu.
Šílené detaily ze soudu se Sárou Saudkovou. Padaly výhrůžky smrtí se zbraní v ruce
Včera proběhlo první stání v případu, ve kterém fotografka Sára Saudková čelí obvinění z napadení. Na povrch vypluly znepokojující detaily ze života Saudkové a jejího manžela Samuela Saudka.
Fotografce Sáře Saudkové momentálně hrozí trest 15 měsíců odnětí svobody s odkladem na 24 měsíců. To požaduje státní zástupce, který ji žaluje za napadení jiné ženy. Ta o sobě tvrdí, že je milenkou Sářina manžela Samuela Saudka. To ale Sára, která prožila i bouřlivý vztah se Samuelovým otcem, fotografem Janem Saudkem, odmítá. „Tvrdí, že jsem ji udeřila pěstí, pak zase dlaní… Fyzicky toho nejsem schopná,“ prohlásila Saudková u soudu.
Saudková také tvrdí, že poškozená jejich rodinu dlouhodobě obtěžovala. Jako příklad uvedla incident z února 2024, kdy s manželem a synem vyrazili na večeři. „Ona (poškozená, pozn. red.) se nějak dopídila, že tam budeme, přišla a s úsměvem mi řekla, že mě ráda vidí a že jdou se Samem oslavit valentýna. Odvětila jsem, že už jsme ho se Samem oslavili, načež ona se na něj vrhla,“ popsala fotografka, která pak také vypověděla, že v osudný den v dubnu 2024 přišla poškozená k nim domů. S manželem se ji prý snažili vytlačit z domu, přičemž poškozená Saudkovou měla údajně poškrábat na krku a obličeji.
Osudný večer ale poškozená Petra Š. popisuje zcela jinak. Také o Saudkovi hovoří jako o svém příteli. „Přítel byl na fotbale, pak si dal nějaké jídlo a nebylo mu dobře. Jel na adresu (do domu, kde ke konfliktu došlo, pozn. red.), byli jsme v kontaktu. Říkal, že se necítí dobře a že je tam sám. Nepodařilo se mi s ním spojit, tak jsem tam jela. Zazvonila jsem, přítel vyšel ven a vydali jsme se směrem od domu. Načež z něj vyběhla paní Saudková, křičela a běžela k nám. Pak mám spíše útržky – stáli jsme s přítelem a paní Saudkovou v těsné blízkosti a on se nás snažil oddělit. Držela mě za vlasy a udeřila mě do obličeje. Vím, že jsem seděla na zemi a nepamatuju si, jak jsem se tam dostala. Paní Saudková do mě kopla. Vtom přítel vykřikl, jestli se zbláznila, podařilo se mu ji odtáhnout pryč, tak jsem šla dál,“ zaznělo dle Blesku u soudu.
Kromě jiného v soudní síni vyšlo najevo, že krize v manželství Saudkových je dlouhodobá a u nich doma dokonce musela v roce 2022 zasahovat policie. „Souviselo to opět tady s tou jeho nevěrou, kterou vydatně popírá. Ubezpečoval mě, že paní Š. je dávno pryč, zdůrazňoval, že to pro něj bylo fyzicky i psychicky náročné. Říkala jsem mu, že to ponižuje a deptá celou naši rodinu, že jsme já i naše děti na dně a podepisuje se to na atmosféře domova. On se rozčilil, dostal nějaký záchvat a skočil mi po krku. Vytáhl pistoli, takovou malou pistolku, já jsem vyběhla na zahradu, kde v té době pracovali chlapi, a volala jsem o pomoc. Zavolala jsem i zásahovku, protože jsem se cítila ohroženě. On na mě křičel: Já tě zabiju, zabiju tě za všechno, co jsi mi udělala,“ vypověděla Saudková.