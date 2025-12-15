Fotografka Sára Saudková je velmi kontroverzní žena. V minulosti byla partnerkou fotografa Jana Saudka, který ji po skončení jejich vztahu zažaloval kvůli tomu, že mu dle jeho názoru ukradla negativy k jeho slavným fotografiím. Saudková také s jeho synem Samuelem zplodila čtyři děti a dnes stanula opět na lavici obžalovaných. Tentokrát kvůli napadení.
Bývalá partnerka fotografa Jana Saudka Sára Saudková stanula dnes před soudem, kde čelí obvinění z napadení ženy, která tvrdí, že je milenkou jejího partnera Samuela Saudka.
„2. dubna 2024 kolem 23. hodiny na komunikaci fyzicky napadla poškozenou tak, že ji nejprve uchopila za vlasy a následně ji udeřila velkou intenzitou do oblasti hlavy, v důsledku čehož upadla na zem, kde ji obviněná kopla do pravého stehna,“ stojí v obžalobě, kterou si Saudková dnes vyslechla u Obvodního soudu pro Prahu 5. Žalovaná však veškerá obvinění odmítá. „Cítím se ve všech bodech obžaloby nevinná. Je to všechno smyšlené. Považuji to z její strany za cíleně vyvolaný útok na integritu rodiny,“ říká Saudková s tím, že prý žena dlouhodobě jejich rodinu obtěžovala.
U soudu také přednesla svou verzi příběhu. „Samuel se vrátil z fotbalu a chystali jsme se ulehnout, když někdo nečekaně zazvonil. Partner seběhl po schodech, byl rozčilen. Z okna jsem viděla, že dovnitř vstoupila paní, o které jsem se domnívala, že ji znám. Hádal se s ní, řval na ni, ať vypadne,“ popsala Saudková s tím, že ženu znala, protože dotyčná jí už několikrát konfrontovala s tím, že má s jejím partnerem poměr. Proto se vydala také k domovním dveřím. „Začala vykřikovat, že jdu od válu, že jsem skončila, že jsem na vedlejší koleji,“ popsala Saudková s tím, že společně s partnerem ženu vytlačili z domu.
„Začala mě škrábat, mezitím jsme se nějak dopotácely před garáž. Samuel se postavil mezi nás, protože po mně šla nehty a já se bránila. Řekla jsem jí jasně, že Samuel je můj partner, že spolu udržujeme intimní styk a vychováváme čtyři děti a ať nás nechá na pokoji,“ zaznělo dle Blesku u soudu.
„Samuel nás od sebe odháněl, protože to byla nepříjemná situace. Lokty odděloval, zatlačoval. Křičel na ni, mě prosil, ať nic nedělám. Ona do mě začala kopat, já jsem upadla, pak jsem se zase zvedla, takže jsem ztratila pantofel,“ dodala obžalovaná s tím, že ještě tu noc Saudek z domu odešel. Nějaký čas žili odděleně a pak se Samuel vrátil domů. Nyní prý opět žije jinde, pouze přispívá na domácnost a řeší spolu vleklou partnerskou krizi.