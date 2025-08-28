Ševčík z dua Eva a Vašek zrušil svatbu s fanynkou Jaruškou. Může za to rodinná tragédie

Svatba byla domluvená, ale plány narušila rodinná tragédie. „Měli jsme termín, ale do toho přišlo úmrtí mé maminky a všechno se to nakupilo, takže jsme to všechno posunuli. A teď začala sezona (v penzionu, který Ševčík provozuje – pozn. red.), takže je tu hodně práce a úplně jsme to odsunuli. Když budeme zdraví, tak příští rok,“ vysvětlila Jaruška. Ševčík zároveň přiznal, že se na manželství dívá s určitou skepsí. „Já chci žít s Jaruškou, je mi s ní dobře, ale nechci, aby byla Jaruška můj majetek, že na ni mám papír a ona má papír na mě. Na mě ho nepotřebuje, protože já nemám žádné úmysly někomu škodit. Já je nikdy neměl. Měl jsem strach o tohle i u mých prvních dvou manželství. Vždy po tom sňatku, když vznikl ten papír, se ta atmosféra v domě hrozně změnila. Prostě už to nebyla láska,“ řekl otevřeně.