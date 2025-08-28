Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Ševčík z dua Eva a Vašek zrušil svatbu s fanynkou Jaruškou. Může za to rodinná tragédie

Václav Ševčík
Václav ŠevčíkFoto: Profimedia.cz
Václav Ševčík
Václav ŠevčíkFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Manželství populárního dua Eva a Vašek skončilo loni v červenci. Zpěvák Václav Ševčík ale dlouho nezůstal sám – našel štěstí s přítelkyní Jaruškou, kterou o loňských Vánocích požádal o ruku. Plánovaná svatba se ale neuskutečnila, protože pár zasáhla rodinná tragédie.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Manželství pěveckého dua Eva a Vašek skončilo oficiálně 30. července loňského roku. Zpěvák Václav Ševčík ale dlouho sám nezůstal. Už několik měsíců tvoří pár s přítelkyní Jaruškou, kterou dokonce požádal o ruku. Naplánovaná svatba se ale nakonec neuskutečnila. Zasáhla totiž smutná událost.

Vašek Ševčík
Vašek Ševčík

„Už je domluvený kostel,“ říká Vašek Ševčík, který se bude znovu ženit

Celebrity

Ševčík přiznal, že se s novou partnerkou seznámil díky její dlouholeté přízni k jeho hudbě. „Jedná se o moji dlouholetou fanynku, která na mě prý chodila již od svých patnácti let. V době, kdy jsem ještě jako kluk před vojnou hrál na zábavách s rockovou kapelou LŠU Blansko,“ uvedl pro server Blesk.cz. Po letech se jejich cesty znovu zkřížily a velmi rychle mezi nimi vznikl silný vztah. „Možná to bude znít divně, ale hned jsem věděl, že je ta pravá. Byl to silný pocit,“ říká Ševčík. „Musím říct, že takovou ženskou, jako je Jaruška, jsem ještě nepoznal,“ dodal hrdě.

Pár spolu žije teprve několik měsíců, přesto už Ševčík svou partnerku představil dětem. Loni na Štědrý den ji navíc překvapil žádostí o ruku. „Neklečel, to by se už nezvedl. Musela jsem si prstýnek najít, byl pověšený na stromečku. Vybral ho moc hezky, mám z něj radost a nosím ho. Pořád hlídám, abych ho neztratila,“ popsala Jaruška pro Expres.cz.

Reklama

Svatba byla domluvená, ale plány narušila rodinná tragédie. „Měli jsme termín, ale do toho přišlo úmrtí mé maminky a všechno se to nakupilo, takže jsme to všechno posunuli. A teď začala sezona (v penzionu, který Ševčík provozuje – pozn. red.), takže je tu hodně práce a úplně jsme to odsunuli. Když budeme zdraví, tak příští rok,“ vysvětlila Jaruška. Ševčík zároveň přiznal, že se na manželství dívá s určitou skepsí. „Já chci žít s Jaruškou, je mi s ní dobře, ale nechci, aby byla Jaruška můj majetek, že na ni mám papír a ona má papír na mě. Na mě ho nepotřebuje, protože já nemám žádné úmysly někomu škodit. Já je nikdy neměl. Měl jsem strach o tohle i u mých prvních dvou manželství. Vždy po tom sňatku, když vznikl ten papír, se ta atmosféra v domě hrozně změnila. Prostě už to nebyla láska,“ řekl otevřeně.

Zdroj: Blesk.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama