Devadesátiletá Božena Abrhámová, sestra oblíbeného herce Josefa Abrháma zůstala na světě v podstatě sama. Po smrti by si přála spočinout vedle svých sourozenců a rodičů. To, zda se to však stane, závisí pouze na jejím synovci, jediném synovi Josefa Abrháma a Libuše Šafránkové.