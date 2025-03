Chátrající hrob Josefa Abrháma muselo opravit na své náklady město

Mezi místními to však budí trochu rozpaky. „Považuji to za dobrý skutek města a souhlasím s tím. Místo bylo zanedbané, ostudné, a přitom byl Pepoš pro nás tady tak slavným rodákem, který do Kunovic rád jezdil. Je to teď taková hezká dominanta hřbitova. Ale stejně si myslím, že je smutné, že se nepostarala rodina,“ řekl jeden z obyvatel. „Je to pěkné, ale můj názor je, že to už mělo být dávno. A roli měla sehrát i rodina,“ dodala další návštěvnice hřbitova.