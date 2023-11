Karty v manželství Saudkových se obrátily. "Lituje se," říká Saudková o fotografovi

Manžele Pavlínu a Jana Saudkovy dělí pětačtyřicetiletý věkový rozdíl. Když jejich vztah začal, bylo Pavlíně pouhých čtyřiadvacet let. Dnes na svoje životní rozhodnutí být partnerkou světově proslulého sukničkáře pohlíží kriticky. "Tehdy jsem byla mladá a blbá. Hned na začátku jsem ale přijala to, že ho nikdo nezmění. To by si myslel jenom naiva. Možná že kdybych věděla, co mě čeká, tak hned uteču. Já musím říci, že je to velká škola života," svěřila se pro eXtra.cz Saudková.

Dodává ale, že postupem času se karty obracejí a dnes je to spíš Jan, kdo musí v jejich manželství polykat hořkou pilulku. "Ze začátku to nebylo takové. Jan měl více energie, ale teď už žiju život jinak než on. Myslím si, že on tím trpí. Já dost často odcházím za lidmi do společnosti a on to nemá rád. Potom dochází k tomu, že se lituje," překvapuje novinářka tím, jak to u nich doma vypadá. A to i přesto, že Saudek se ani dva roky před devadesátkou nevzdává časté společnosti prostitutek.

Manželé spolu také vychovávají své tři děti. Saudková si je dobře vědoma toho, jak na ně prostředí, v němž vyrůstají, působí. "Oni vlastně neznají nic jiného. To, že mají staršího otce, alespoň způsobí to, že budou mít úctu ke stáří," říká s tím, že doufá, že děti se poučí z jejích životních rozhodnutí a chyb. "Pro ty děti je to také výzva. Já doufám, že pro ty děti budu velkým zvednutým výstražným prstem, aby si nenašly staršího partnera," zakončila se smíchem.