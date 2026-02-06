Mohl to být klasický milostný trojúhelník, kdy dvě ženy bojují o pozornost jednoho muže. V rodině Samuela Saudka a Sáry Saudkové se to ale vyhrotilo, když v dubnu roku 2024 k jejich domu přišla Saudkova přítelkyně Petra Špicová a došlo ke rvačce, která se nyní projednává u soudu. Tam je Saudková obviněna z napadení a ublížení na zdraví, protože Špicová z potyčky údajně odešla se zlomeným nosem. Samuel, který je mezi dvěma ženami, dosud mlčel. Jeho první vyjádření je ale trochu překvapivé.
Samuel Saudek konečně promluvil o sporu svých žen. „Cítím se jako oběť,“ říká
Téměř dva roky stará potyčka Sáry Saudkové a její sokyně v lásce Petry Špicové se momentálně projednává u trestního soudu. Samuel Saudek, muž, o kterého obě bojují, se až dosud k ničemu nevyjadřoval. Nyní ale svůj názor vyjevil.
Samuel si totiž nemyslí, že je celá věc tak závažná, že musela dojít až před soud. „Nemyslím, že by bylo třeba tu záležitost řešit v trestní rovině. Za mě je to malichernost a není to hodno rozhodování před soudem. Celé mě to mrzí,“ řekl pro eXtra.cz. „Věřil jsem, že to může dopadnout smírem. Nebo kdyby Sára uznala vinu a zaplatila určitou částku do fondu obětí trestných činů, je celá ta záležitost za námi. Nyní se to ale zkomplikovalo…“ říká syn slavného fotografa, který si nepřipadá jako strůjce celého problému, ačkoli je to právě on, kdo si našel milenku, ale sám si připadá jako oběť celé situace.
„Sám se cítím jako oběť ženské rivality. To, co si provedly na chodbě soudu, je pro některé ženy bohužel úplně typické. Provokování, dělání naschválů a tak. Kdybych je neodstrkával, dopadlo by to pro obě špatně,“ vrátil se Saudek k nejnovějšímu incidentu, kdy před soudní síní Špicová přiskočila a stoupla si mezi Sáru a Samuela, kteří se společně fotili. Sára pak Petře zakrývala oči a snažila se ji hrubě odstrčit. „Je z toho veřejná ostuda. A navíc to schytávám z obou stran sporu, děti se mnou taky až na výjimky moc nekomunikují…“ postěžoval si Saudek. To, že si našel milenku, prý nebyla tak úplně jeho vina. Podle jeho slov se změnilo chování jeho ženy. „Nechci to svalovat na přechod nebo na něco takového, ale já jsem se nijak nezměnil. Takže jestli jsem najednou Sáře přestal vyhovovat, nemuselo to být mojí vinou,“ trvá si na svém.
Špicová už dříve uvedla, že její vztah se Saudkem není pouze milenecký, ale tvoří oficiální pár. „Byla jsem ujištěna, že vztah mezi Samuelem a paní Saudkovou je již minulostí,“ řekla v minulosti pro Blesk. „Dokonce došlo i k seznámení s našimi rodinami a na společné sestěhování. K našemu vztahu se od začátku veřejně hlásíme,“ říká drobná blondýnka. Její slova ale vyvrací Saudkova dcera Sára. „Tyhle aféry se táhnou roky. Táta tvrdil, že spolu nejsou a že se vrací k nám, ale pak jsme zjistili, že dochází za Petrou,“ prozradila to, jak to u nich doma vypadá.