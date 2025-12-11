Starší z dětí herečky Sabiny Remundové, syn Vincent, momentálně studuje právnickou fakultu, díky čemuž je na něj jeho maminka náležitě hrdá. Díky škole si také Vincent našel partnerku. Když jsme se s Remundovou potkali na tiskové konferenci TV Nova, prozradila nám, jak o vztazích svých dětí přemýšlí do budoucna.
Sabina Remundová překvapila: O tchyních má jasno a říká, jaká bude ona sama
Herečka Sabina Remundová je maminkou dvou dospělých dětí. Jako taková už pomýšlí na to, jak jednou bude vypadat vztah s jejich partnery.
„Jaká budu tchyně, to ještě nevím. Zatím se děti nežení, nevdávají. Mám syna a ten má teď velice milou přítelkyni. My si moc rozumíme. Stejně jako Vincent je studentkou práv,“ říká s úsměvem dcera herečky Ivy Janžurové. „Myslím si, že se mnou nebudou mít zeťák ani snacha problémy. Já myslím, že jsem poměrně, jak bych to řekla, že nejsem taková ztvrdlá osoba, že bych si s mladými lidmi nerozuměla,“ zamýšlí se Remundová. A i když žije se sestrou, režisérkou Theodorou, a maminkou žijí v jednom domě, každá má svou domácnost, a tak si Sabina neumí moc představit soužití více generací v jednom bytě.
„Nevím. Neumím na to odpovědět. Asi jo, ale je to vždycky asi složitý, zvlášť když přibývají další a další generace,“ říká Remundová upřímně. „Záleží to podle mě hodně na podmínkách. Ale určitě tak lidé dříve skromně žili a bylo to možný a nutný. Takže já si myslím, že kdyby to nešlo jinak, zvládlo by se to. Já jsem přizpůsobivý člověk,“ dodává Sabina. Remundovou na jaře budou diváci vídat v novém detektivně humorném seriálu, kde dostala hlavní roli. Zajímalo nás tak, jaký má vztah ke zbraním.
„Já s tím mám docela problém. S představou toho, kdo všechno zbraň má a co všechno se může stát,“ netají se svým názorem. Ke své nelibosti vůči střelným zbraním má ještě jeden důvod. „Pak jsem taky držitelkou psa. Ty příběhy o zastřelených psech, které teda já nenechávám běhat volně do lese, ale ty mě taky docela trápí,“ říká herečka, která má kromě pejska z útulku také jednoho loveckého.