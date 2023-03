"Trochu se za to stydím," říká Sabina Remundová ke své letité úchylce

"Čekám otázku na cukr," začala herečka Sabina Remundová netradičně rozhovor v pořadu Blízká setkání, když si jeho moderátorka, herečka Tereza Kostková všimla, že její hostka v rukou žmoulá sáček cukru, který dostala k šálku kávy. Následně na sebe prozradila, že právě miniaturním balením cukru prostě nedokáže odolat.

"Nevím, jestli se k tomu mám přiznávat, ale mám takovou malinkou úchylku. Když někde dostanu kávu, tak si schovávám ty pytlíčky s tím cukrem. Je sice trochu divný ty pytlíčky odnášet, ale mě to nějak fascinuje. Přestože cukr moc nemusím, tak ty malý pytlíčky jsou takový artefakty, že si nemůžu pomoct a potají si je odnáším," prohlásila Remundová s tím, že na sebe rozhodně není pyšná.

"Vždycky se trošku stydím, protože to asi není něco, co by se mělo v restauraci provozovat," řekla následně dodala, že svoje úlovky si ale dlouho neschovává. "Dávám si je doma do přihrádky s kořením a pak je používám v kuchyni. Jenom se s nimi trošku pomazlím a pak je spotřebuju."

Se svým zlozvykem se sice až doteď nikdy nechlubila, přesto o něm její blízcí a rodina vědí a občas ji potěší tím, že ji pytlíček cukru přinesou. "A dokonce už mi je nosí i děti. Dneska ráno mi moje dcera Adinka dala dva pytlíčky se slovy, abych měla radost," rozesmála se Remundová.