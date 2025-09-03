"S nikým neválčím," rozčiluje se Nela Slováková po útoku Natálie Kočendové

Brněnská podnikatelka Nela Slováková je výraznou osobností, která pro ostřejší slovo nejde daleko. Dlouhodobě se tak navážela do miss Natálie Kočendové, které přezdívala „Miss Čína“ a to proto, že tvrdila, že přeprodává nekvalitní asijské zboží. Kočendová se vždy tvářila nad věcí a nyní se pokusila za sporem udělat tečku. Podnikání ukončila a na sociální síti vyvěsila vzkaz pro Slovákovou.
Reklama
„Nelo, myslím, že už toho bylo dost. Ano, mám jiné priority a můj život se proměnil do podoby, o které jsme vždy snila a za kterou jsme se modlila,“ píše Kočendová. „Upřímně ti přeji, aby i tobě přišlo do života to, co hledáš. Poznala jsi pocit klidu, radosti a opravdové lásky. Protože když tohle člověk má, nepotřebuje se schovávat za rýpání nebo ubližování druhým. Já už dnes žiju to, co jsem si kdysi jen přála. A právě proto vím, že štěstí se nebuduje na úkor druhých, ale v srdci. Z celého srdce ti přeji, aby sis jednou mohla říct to samé – že máš všechno, po čem jsi kdy toužila," pokračovala Miss a přidala ještě vzkaz pro své fanoušky. “Ostatní prosím, aby tuto zbytečnou válku nepodporovali a už mi nadále nic neposílali. Pro mě už tohle není důležité. Nechci nic z toho slyšet ani číst. Moc vám děkuji za pochopení," uzavírá nastávají maminka.
Reagovala tak na stories na Instagramu, které přidala Slováková a kde se podivuje nad tím, že že skončila se svou značkou NK a pozastavuje se nad faktem, že když Kočendová o produktech, které prodávala, tvrdila, jak jsou žádané, nezajistila, aby prodej fungoval dál i v době, kdy se ona bude věnovat miminku, které právě čeká. Slovákovou také zarazilo to, jak může Kočendová na nějaké zboží vypisovat 80 procent slevu a zamýšlí se nad tím, kolik je v tom případě pořizovací cena a skutečná hodnota produktu. „To, že řekla, že má jiné priority… Pokud by jí to vydělávalo peníze, tak by asi bylo super, kdyby tím někoho pověřila. Jenomže, co si budeme, byly to čínské produkty. Takže se ta kapitola Miss Čína uzavřela a doufám, že se už nikdy neotevře,“ říká na rovinu Slováková.
Reklama
Poté co se k Nele dostalo Natáliino prohlášení, opět si neodpustila reakci. „Je neskutečný, jak je to rychlý. A chtěla bych k tomu říct. Krásná tvářička a neustálé úsměvy a vyprávění neznamená – jsem milá a hodná. Naopak si myslím, že je to u kohokoliv, ne jen u „Miss Číny“ obrovská přetvářka a faleš, mám zkušenosti z minulosti. Ale lidem se to líbí. Lidem se nelíbí upřímný vyprávění a jednání a otevřený chování," bouchla do stolu Slováková s tím, že žádnou válku s nikým nevede a jen chtěla, aby Kočendová přiznala, že přeprodává produkty z Číny.
Mohlo by vás zajímat
Reklama