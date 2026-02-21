Po smrti moderátora rádia Evropa 2 Patrika Hezuckého (†55) se jeho manželka Nikola snaží vyrovnat se ztrátou mimo Česko. Útočiště našla u své sestry na Novém Zélandu, kam pravidelně odlétá ve chvílích, kdy je pro ni pobyt doma psychicky neúnosný. Ani změna prostředí jí ale od bolesti příliš neulevila.
Nikola Hezucká odjela na Nový Zéland. Smutek po smrti manžela ji ale pronásleduje i na druhém konci světa
Po smrti moderátora Patrika Hezuckého se jeho manželka Nikola snaží vyrovnat se ztrátou daleko od domova. Útočiště našla u své sestry na Novém Zélandu, ani tam ji ale hluboký smutek neopouští. Otevřeně přiznává, že bolest ze ztráty je stále stejně silná – a navíc se musí vyrovnávat i s kritikou na sociálních sítích.
„A i přesto, že jsem na takovém překrásném místě, smutno je mi stále příšerně. Budím se smutná, celý den prožívám smutná a usínám smutná. Zlomená a tak strašně bolavá. Milion náhodných vzpomínek každý den, milion slz,“ svěřila se na svém instagramovém profilu. Podle svých slov se snaží sama sebe přesvědčit, že by měla vnímat krásu okolí a alespoň na chvíli se odpoutat od tragédie, která její rodinu zasáhla. „Stále sama sebe přesvědčuju, že bych se přeci měla radovat, že je tady nádherně, svítí slunce, voní oceán… Ale nepomáhá nic. Vlastně je jedno, jestli jsem tady nebo někde zavřená v jeskyni. Rozervanému srdci neporučíš,“ napsala na sociální síti a zároveň poděkovala své sestře Petře za podporu v těžkých chvílích.
„Díky za čas a trpělivost, kterou se mnou má a za tu nejlepší večerní margaritu. A už ať je aspoň malilinko lépe, proboha… tyhle pocity bych nepřála ani největšímu nepříteli. A tobě živote, osude, bože, nebo co seš zač, tobě nikdy neodpustím…“ dodala s tím, že největší oporou je jí syn. V posledních dnech navíc čelila i kritice na sociálních sítích. Někteří uživatelé ji obvinili, že cestu do zahraničí financuje z prostředků získaných během vzpomínkového koncertu na jejího zesnulého manžela.
Na podobná nařčení reagovala otevřeně: „Máte pocit, že nám lidi cestu na Zéland platili každý rok, když jsme tady předtím byli? Modlete se, aby vás v životě žádná hrůza nepotkala, abyste nemusela každý jeden den a noc trávit s celodenní nepřestávající bolavou úzkostí, která nedovolí se ani pořádně nadechnout,“ vzkázala kritikům prostřednictvím svého instagramového účtu. A dodala i ostřejší slova: „Modlete se, aby vás do toho ubozí závistiví lidé neosočovali, že jste jela rozptýlit milovaného syna, který přišel v šesti letech o tátu a jel za svou rodinou. Závist je tak ubohá. A v tomto případě nechutná.“