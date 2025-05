"S manželem teď víc řešíme zdraví," říká Veronika Arichteva

„V porovnání s tím, když tam jsou děti hospitalizovány, s čím se léčí, to byla úplná prkotina, ale jasně, že mě to rozhodilo,“ říká herečka, která si uvědomuje, že i když se nemocnice snaží, jen těžko mohou rodičům malých pacientů poskytnout nějaký komfort. „A v té době mě oslovila Ivanka Pešatová, že tady existuje něco takového, což já do té doby vůbec nevěděla, a hlavně že peníze na ten první dům se vybíraly skoro 20 let, takže jsem si říkala, aha, špatná mediální podpora, když se o tom vůbec neví,“ dodala herečka, která do projektu pražského domu vstoupila pár měsíců před jeho dokončením. V současnosti se shání peníze na to, aby stejné zařízení mohlo stát také v nemocnici v Olomouci.