Na Instagramu si vyděláme násobně víc než herectvím, přiznávají Arichteva a Bendová

A neměla problém přiznat ani to, jakou nejvyšší částku za reklamu vydělala. „Za jeden příspěvek jsem nejvíc dostala 150 tisíc korun. Bylo to na banku. Obecně platí, že za banky, hazard a alkohol se platí víc,“ říká Bendová, která se netají tím, že spoluprací má opravdu hodně. „Já to drtím, přiznávám,“ říká se smíchem. I tak má ale hranice, jež nechce překročit. „Kdybych dostala nabídku na menstruační kalhotky, to bych odmítla. Ty už zase nemůžu. To už není co. Neberu spolupráce na vapování atd. To absolutně propagovat nechci,“ dodala rázně.