"Každá žijeme jiný život," říká Prachařová o bývalé kamarádce Höppnerové

sestry Prachařovy a Sofie Höppnerová
sestry Prachařovy a Sofie Höppnerová
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Josefína Prachařová, dcera hereckého páru Lindy Rybové a Davida Prachaře, byla dlouhou dobu nejlepší kamarádkou Sofie Höppnerové, dcery Ivany Jirešové. Jejich kamarádství ale ztroskotalo kvůli muži.

Roky sestry Prachařovy Josefína a Rozálie tvořily nerozlučnou trojici se Sofií Höppnerovou. Jenže to všechno skončilo v okamžiku, kdy se Josefína zamilovala do mladého hereckého kolegy Tomase Seana Pšeničky. Ten totiž dříve tvořil pár právě s Höppnerovou. Té se to podle jejích slov dotklo a přerušila se sestrami kontakty. To ale Josefína odmítá.

Sofie Höppnerová

„Na to jsou dva pohledy. My jsme se se Sofčou přestaly bavit a stýkat daleko dřív, než jsem začala chodit s Tomasem. Vlastně dřív, než jsem ho poznala. Oni spolu chodili hodně dávno, než Sofča nastoupila na konzervatoř, což je asi šest let. A v té době jsme taky nebyly pořád spolu, vlastně jsme se tenkrát spolu nebavily,“ vysvětluje. „Ale každá to můžeme vidět jinak a je v pohodě, že si nemyslíme to samé,“ říká jedna z dcer Lindy Rybové, která dále trvá na tom, že jejich přátelství ale není zdaleka u konce. 

Jejich životy šly pouze v současnosti jinými cestami. „Ale nevnímám to tak, že bychom se nekamarádily, jenom se poslední dobou nevídáme, protože každá žijeme jiný život. Hodně jiný,“ naráží na fakt, že Sofie se potýká s psychickými problémy, momentálně se vzdala herectví a v jednom z pražských klubů tančí u tyče. „Prostě jsme si vzájemně ze života odešly. Protože ono to spíš ubližuje, když ti lidé ztratí to nejdůležitější, co mezi nimi bylo, a na sílu by spolu pořád chtěli trávit čas. To mi pak přijde zbytečné. Takže se přirozeně stalo, že už spolu nebýváme, ale rozhodně to neznamená, že ji nemám ráda,“ uzavírá téma Prachařová. 

S Pšeničkou už sdílejí společnou domácnost a až na dohady ohledně úklidu žijí spokojeným životem. Na začátku jejich vztahu měl ale Pšenička strach ze setkání s Josefíninou rodinou. „Já řeknu věc, které jsem se velmi obával. Josefínina rodina, to jsou velcí slávisti. Já jsem hrál šest let tenis za Spartu. To znamená, že jsem samozřejmě srdcem sparťan. Když jsem se měl seznámit s Davidem, říkal jsem si, co budu dělat, jestli mám lhát. Ale to jsem nechtěl, to pozná, to nepůjde ze mě a nechci o takových věcech lhát. Tak jsem si říkal, že to vezmu jako výhodu, že to bude téma. První to věděla Linda, ta nereagovala nějak ostře, ale říkala, že až se to dozví David, že to bude řešit,“ prozradil Pšenička před časem. Nakonec byl David Prachař velmi smířlivý, ale staršímu bratrovi Josefíny Jakubovi Prachařovi se to říci ještě neodvážil.

Zdroj: iDnes, Prima Ženy, 7 pádů Honzy Dědka

