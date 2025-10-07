S Pšeničkou už sdílejí společnou domácnost a až na dohady ohledně úklidu žijí spokojeným životem. Na začátku jejich vztahu měl ale Pšenička strach ze setkání s Josefíninou rodinou. „Já řeknu věc, které jsem se velmi obával. Josefínina rodina, to jsou velcí slávisti. Já jsem hrál šest let tenis za Spartu. To znamená, že jsem samozřejmě srdcem sparťan. Když jsem se měl seznámit s Davidem, říkal jsem si, co budu dělat, jestli mám lhát. Ale to jsem nechtěl, to pozná, to nepůjde ze mě a nechci o takových věcech lhát. Tak jsem si říkal, že to vezmu jako výhodu, že to bude téma. První to věděla Linda, ta nereagovala nějak ostře, ale říkala, že až se to dozví David, že to bude řešit,“ prozradil Pšenička před časem. Nakonec byl David Prachař velmi smířlivý, ale staršímu bratrovi Josefíny Jakubovi Prachařovi se to říci ještě neodvážil.