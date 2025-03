"Rozvod se nekoná, dáváme si pauzu," říkají Radek Kašpárek a jeho žena Andrea

Hned vzápětí je ale všechno jinak. „Rozvod ne. Dali jsme si pauzu, protože toho na oba bylo moc. U mě zejména po pracovní stránce,“ řekla Kašpárek pro web Život v Česku. A jeho slova potvrzuje i Andrea. „Rozvod se zatím nekoná, ale máme pauzu, pokud se to tak dá říct,“ potvrdila Kašpárková. Ne všichni ale jejich prohlášení věří.

„Andrea řeší doktory, Radek zase svoji práci. Spolu řeší jen malého a jak to důstojně ukončit. Brzy by se měla z domu zcela odstěhovat do svého,“ tvrdí anonymní zdroj Blesku, podle kterého dokonce časté hádky po telefonu ohrožovaly Andreino zdraví, když byla hospitalizovaná v nemocnici.