Když ještě Dana Batulková žila v manželství s Davidem Prachařem, s nímž má dvě děti, byli často označováni za jeden z nejpohlednějších párů české herecké scény. Idylu ale narušil Prachařův citový vztah k o sedmnáct let mladší kolegyni Lindě Rybové. Manželství se rozpadlo a Batulková zůstala sama.
Rozvod, nenávist i dům v plamenech: Dana Batulková prošla peklem, přesto neztratila úsměv
Kdysi patřila s Davidem Prachařem k nejkrásnějším párům české scény, pak ale přišel vztah s o 17 let mladší Lindou Rybovou a všechno se zlomilo. Dana Batulková musela zvládnout nejen bolestivý rozvod a napjaté emoce, ale i šokující chvíle, kdy jí v roce 2000 vyhořel dům a rodina přišla téměř o vše. Přesto si dodnes drží úsměv, životní nadhled i přirozenou eleganci.
Vlna odsouzení a napjaté vztahy
Veřejnost tehdy neměla slitování. Linda Rybová byla v očích mnohých vykreslována jako žena, která „rozbila rodinu“, a čelila ostré kritice i nenávistným reakcím. Situace byla složitá i mezi samotnými herečkami. Dana Batulková se s novou partnerkou svého manžela vyrovnávala velmi těžce a podle dobových informací mělo mezi nimi dokonce dojít k nepříjemné potyčce, při níž padaly i facky. „Nemám důvod s ní jakýkoliv vztah mít,“ uvedla tehdy Blesku Batulková na adresu své sokyně. Rybová dnes s Prachařem vychovává tři dospělé děti a jejich manželství, navzdory bouřlivému začátku, přetrvalo. Batulková mezitím našla novou životní rovnováhu i lásku – po boku divadelního režiséra Ondřeje Zajíce. Zájem mužů jí ostatně nikdy nechyběl. Vždy byla považována za půvabnou ženu a čas se na ní podepisuje jen velmi jemně.
ČTĚTE TAKÉ: Klaun, nevěrník i děsivé zvíře. Tak šel čas s Davidem Prachařem, dnes slaví 65 let
Herecká dráha a osudové role
Herectví bylo Batulkové blízké už od mládí. Ještě před studiem na DAMU spolupracovala s recitačním studiem Violy a na vysněnou školu byla přijata hned na první pokus, přestože se nepřipravovala nijak systematicky. Talent ji provází dodnes – role se střídají a práce má stále dost. Působila v Divadle Komedie, na scénách v Kladně i Mladé Boleslavi. V devadesátých letech ji Milan Šteindler obsadil do filmu Vrať se do hrobu, objevila se také v televizní hře Maryška.
Ačkoliv může působit křehce a nenápadně, její životní cesta nebyla jednoduchá. Vedle náročného rozvodu ji potkala i událost, která by mnohé jiné srazila na kolena.
Dům v plamenech
Rok 2000 se pro herečku stal noční můrou. Její milovaný dům v Kolodějích zachvátil požár a téměř celý vyhořel – zůstaly jen obvodové zdi. „Jednopatrový domeček jsem získala od rodičů. Je tři sta let starý a musel projít rekonstrukcí,“ vzpomínala Batulková.
„Všude jsme dali betonové stropy, jen na jednom místě zůstaly dřevěné trámy. A tam se to stalo. Asi v pět ráno jsem tudy prošla s dcerou na toaletu. Trámy pružily, pod nimi se už asi klubal nějaký problém. Pak jsem se vrátila do postele a usnula. O dvě hodiny později mě vzbudilo praskání dřeva a pach kouře,“ popsala dramatické chvíle. Ložnice i dětské pokoje byly v patře a kvůli rychle se šířícímu ohni nebylo možné sejít dolů. Ven se dostali oknem přes přístavbu. Dceři Marianě byly tehdy tři roky, synovi Jakubovi třináct. Nezbylo jim vůbec nic – žádné oblečení, peníze ani hračky.
Obnova domu trvala další dva roky. „Všechno se muselo nejprve vyčistit, na jaře osekat omítky a strhnout stropy. Pak se začalo stavět znovu. Bohužel nebyl dům pojištěný, takže chyběly peníze na další rekonstrukci. Prodali jsme proto byt v Praze a ze získaných peněz stavěli od začátku,“ svěřila se herečka. Následky požáru si nesla dlouho. „Tehdy jsem se strašně dlouho bála. Ztratila jsem pocit bezpečí domova. Dlouho jsem nebyla schopná v domě normálně žít – bála jsem se elektřiny i světel. A jak to beru dnes? Občas si vzpomenu, že mi chybí nějaká knížka nebo fotky. Ale jinak je to už za mnou.“
Nadhled a přirozená elegance
Možná právě těžké životní zkoušky daly Daně Batulkové pověstný nadhled. Úsměv jí z tváře téměř nemizí a působí dojmem ženy, k níž byl čas neobvykle vlídný. Na fotografiích z počátku devadesátých let má jemnou, dívčí tvář plnou odvahy a noblesy – a podobnou energii vyzařuje i v roce 2025. Změnil se účes, styl i doba kolem ní, ale podstata zůstala stejná: klid, jistota a přirozenost ženy, která nemá potřebu s časem bojovat, ale přijímá ho s grácií.