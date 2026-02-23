V poslední době bylo o bývalém Muži roku Josefu Kůrkovi slyšet hlavně v souvislosti s jeho odsouzením. Okresní soud mu udělil podmínku a peněžitý trest za obtěžování čtrnáctileté dívky a odvolací soud trest potvrdil. Nyní se do něj na sociálních sítích pustila jeho bývalá partnerka Angie Mangombe, s níž má syna. A právě o něj jde. Bývalí milenci se vzájemně obviňují z toho, že jsou špatní rodiče, a Mangombe dokonce přitvrdila s tím, že ji měl Kůrka vydírat.
Po podmínce další soud. Mangombe tvrdí, že ji Kůrka vydíral. „Výplod pošahané mysli,“ reaguje Josef
Jen před pár týdny odešel bývalý Muž roku Josef Kůrka od soudu s podmínkou a nyní to vypadá, že se do soudní síně brzy podívá znovu. Tentokrát se chystá na bitvu se svou expartnerkou Angie Mangombe, se kterou má syna Rafaela.
„Už mě nebaví chránit otce mého dítěte, který mi už poněkolikáté nechce dát malého. Mám toho plné zuby. Předtím mě už několikrát vydíral, že pokud mu nepošlu 100 tisíc, tak mi malého nedá. Takže jsem mu musela poslat 100 tisíc, abych mohla malého vidět,“ rozohnila se influencerka na svém soukromém profilu. Prozradila také, že se obrátí na soud, aby upravil péči o syna Rafaela. „Zítra podávám žádost a ať rozhodne soud. Dělám maximum, aby tady malej do života něco měl. Proto makám jako šílená. Protože já nespoléhám na to, že něco zdědím po své babičce. Neustále jsem se ho zastávala a nechtěla jsem proto ani moc pitvat se v té jeho kauze. Ale konečně můžu říct svůj názor. Po přečtení všeho, co slečně napsal, je mi zle. Věděl moc dobře, co udělal mně můj strejda v 6 letech a taky ví, jak mě to do života poznamenalo a on udělá něco podobného,“ říká Angie s tím, že už v minulosti promluvila o tom, jak ji v dětství zneužil strýc.
„Kvůli malému jsem držela hubu, ale upřímně, tenhle člověk má vychovávat dítě? Co mu předá? Nehledě na to, že se s malým jen vyfotí a natočí na instagram a je neustále u jeho prababičky. A co když se nedej bože něco stane a malej tam bude sám? Přece jen u těch starších lidí má člověk strach. Když jsem s ním byla a byl malej u babi, tak jsem mohla alespoň zavolat a zeptat se. Teď vůbec vlastně nevím,“ stěžuje si matka malého chlapce na to, že nemá o synovi žádné zprávy v době, kdy je v péči otce.
To si však Kůrka nenechal líbit. Hbitě reagoval videem, ve kterém sdělil svůj pohled na věc. „Výplod pošahané mysli. Celou dobu jsem se jí zastával. Říkal jsem, že máme střídavou péči týden a týden, což není pravda. Ona ho týden neměla snad nikdy. Měl jsem ho vždy celý měsíc. Pak si ho jednou vzala. Neměla čas. Když si ho jednou vzala, tak ho hlídal můj třináctiletý synovec, ona šla chlastat. Hlídají ho cizí lidé. Neumím si představit, jak ho hlídá. Nenaučila ho nic. Vše, co Rafík umí, tak má ode mne. Že jí ho nechci dávat? Nechci, aby ho hlídal každý. Od ní umí jenom do pí*i a to je pí*a,“ opřel se ostře do bývalé přítelkyně.
A bez vyjádření nenechal ani údajné vydírání. „To, že mi dala 100 tisíc… Já nechal zrekonstruovat byt za svoje prachy. Byl jsem i u soudu, neplatil jsem dluhy, ale vrazil jsem tam půl milionu. Chtěl jsem to zpátky a ona řekla, že tam bude bydlet můj syn. On tam ale nebydlí, bydlí se mnou. Je to úplně bezpředmětné. Nechtěl jsem to řešit, jde mi jen o Rafíka,“ uvedl Pepa, který je připravený o syna bojovat. „Měla mi ho předat minulý týden. Třikrát to změnila. Pak počtvrté, že jí je špatně. Z něčeho, nevím z čeho. Má komplexy z dětství. Bral jsem to, doteď to chápu. Teď už se to nedá ale přehlížet. Je vidět, že jsi fakt tupá a nechci aby můj syn znal jenom cikánské ghetto v Ústí a takovou tupost. Takže s tím něco uděláme,“ říká rozhodně.