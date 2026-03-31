Reklama
Reklama
Reklama

„Rozdávejte můj popel,“ přála si zesnulá influencerka Mína. Jak proběhne poslední rozloučení?

Dominika Elischerová alias MínaFoto: Profimedia
Dominika Elischerová alias MínaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová

Necelý měsíc po tragické smrti třiadvacetileté influencerky a MMA bojovnice Dominiky Elischerové proběhne veřejné rozloučení. A rozhodně to nebude žádná pochmurná událost.

Reklama

V půlce března zasáhla rodinu i fanoušky influencerky Dominiky Elischerové, vystupující pod jménem Mína, tragická zpráva. Elischerová zemřela v Thajsku, kde podlehla zraněním, která utrpěla po srážce s nákladní automobilem. Před pár dny se její ostatky vrátily zpátky do Česka a nyní se chystá poslední rozloučení, kde jí budou moci dát sbohem i její sledující.  

Dominika Elischerová, Mína

„S úctou a vzpomínkou Vás zveme na společné rozloučení s Mínou. Přijďte s námi uctít její památku, zavzpomínat na společné chvíle a rozloučit se,“ píše se na profilu organizace Clash, ve které Mína působila. Rozloučení se bude konat ve středu 8. dubna na Rašínově nábřeží v Praze, před parníkem Tyrš. „Začátek setkání je v 19:00. Od 19:30 proběhne promítání vzpomínkového videa. Na místě budou k dispozici vzpomínkové knihy, ve kterých můžete zanechat svůj vzkaz,“ stojí dále v oznámení. Rozloučení bude symbolické, rodina už dříve oznámila, že pohřeb proběhne v úzkém kruhu. 

O tom, jak by mělo rozloučení vypadat, už v minulosti Dominika sama mluvila. A rozhodně si nepřála nic tradičního. „Kdyby se cokoliv stalo, kdybych umřela, udělej obrovskou house party, kam pozveš všechny moje kámoše i nekámoše, to je jedno,“ měla prý říct podle deníku Blesk svojí blízké kamarádce. A velmi nekonvenční představu měla i ohledně nakládání s jejími tělesnými ostatky. 

Reklama

Uložení do hrobu nebylo to, co by po smrti chtěla. „Chci být zpopelněná. Půlku mého popela dej mojí mamce. Pro tu druhou půlku koupíš malé růžové rakvičky, rozumíš? Dáš můj popel do těch růžových rakviček, uděláš obrovskou party a každý u dveří dostane moji malinkou růžovou rakvičku,“ představovala si mladá žena. Tohle přání se jí ale nesplní. 

Zdroj: Instagram Clash, Blesk

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama