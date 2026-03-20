Každý, kdo někdy řešil nějaký problém v zahraničí, ví, jak to bývá finančně náročné, a i v případě, že mátě pojištění, nebývá vždycky jednoduché se s pojišťovnou dohodnout, aby uhradila vše potřebné. Právě to teď čeká maminku tragicky zesnulé influencerky Dominiky Elischerové, které tento týden zemřela na následky vážně nehody v Thajsku.
„Dluhy padnou na mě,“ zoufá si maminka zesnulé influencerky Dominiky Elischerové
Jako by nestačilo, že se maminka zápasnice a influencerky Dominiky Elischerové, známé jako Mína, musí vyrovnat se smrtí dcery. Teď ji navíc děsí finanční závazky.
Náklady na nemocniční péči, která jí byla, bohužel marně, poskytnuta, mohou dosáhnout statisíců. Když se k tomu připočte úhrada za převoz těla zpět do České republiky, účet se může vyšplhat na miliony. A právě to děsí maminku zesnulé zápasnice. „Ještě v pátek, jen pár dní před tou nehodou, jsem ji raději osobně připojišťovala. Končila jí totiž původní pojistka, tak jsem ještě v ten pátek udělala novou, aby byla v naprostém bezpečí. Jenže teď narážíme na hromadu papírování a šílené průtahy,“ svěřila se Blesku.
Petra Soukupová Elischerová netuší, zda jim pojišťovna opravdu pomůže. „Mína sama nic nevlastnila, na účtu měla jen zlomek potřebné částky. Pokud se k tomu pojišťovna postaví zády, padnou veškeré dluhy na mě,“ přiznává zděšeně. Dokonce je ve hře úvaha, že se bude muset vzdát dědictví. „Nemůžu přece ručit za dospělé dítě, když mi třeba bude sedmdesát,“ vysvětluje nešťastná maminka, která pořád nemůže pochopit, co se stalo.
„Byla extrémně obezřetná! Dokonce se po každém tréninku hned dezinfikovala, protože měla strach z infekcí, s nimiž už měla zkušenost. Když se přesunula na ostrov Koh Samui, hned jsem se jí ptala, jestli ví, kde je nejbližší nemocnice. Odpověděla, že to má zjištěné. Na tyhle věci jsem opatrná a chtěla jsem, aby hned věděla, kam v případě nouze jet. Bohužel úroveň tamní péče v té konkrétní chvíli byla fatální problém,“ popsala Mínina maminka, která byla po dceřině nehodě odkázaná na zprostředkované zprávy. „Podle informací, které máme, došlo ke kolizi s náklaďákem. Mína jela na skútru a ten střet byl bohužel devastující. Navenek neměla žádná viditelná zranění, ale došlo k masivnímu vnitřnímu krvácení do břicha," řekla s tím, že se intenzivně snažili o převoz do lepšího zdravotnického zařízení, kde by Mína měla šanci na přežití.