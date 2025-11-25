Richard Müller dnes tvoří rodinu se svou druhou manželkou, fotografkou a kreativní producentkou Vandou Wolfovou, se kterou vychovává syna Markuse. Z předchozího manželství s moderátorkou Soňou Müllerovou má zpěvák dvě dospělé děti – Emu a Filipa. Zatímco Ema je veřejnosti poměrně známá a s otcem dokonce nazpívala duet Naše láska oplýva (2021), jenž doprovází klip poskládaný z rodinných archivů, Filip se dlouhodobě drží mimo reflektory.
„Rozbil jsem krásnou rodinu.“ Richard Müller o vině, kterou si nese vůči synovi Filipovi
Zpěvák Richard Müller má tři děti ze dvou vztahů – a ne všechny rodinné vazby jsou idylické. S nejstarším synem Filipem, kterého má z manželství s moderátorkou Soňou Müllerovou, má podle vlastních slov poznamenaný vztah a dodnes si vyčítá rozpad rodiny.
Napjatý vztah otce a syna
Richard Müller už v několika rozhovorech přiznal, že vztah s prvorozeným synem poznamenal rozchod s jeho matkou. V dokumentu a následných rozhovorech otevřeně přiznal: „Filip mi nikdy neodpustí, že jsem odešel. Nedivím se mu, protože jsem fakt v té době rozbil jednu krásnou rodinu, což mě do dnešního dne strašně mrzí,“ uvedl zpěvák dříve pro Denník N.
Jeho slova zapadají i do širšího kontextu vztahů v Müllerově rodině. S vlastním otcem, hercem Vladem Müllerem (†60), měl Richard komplikovaný vztah, který se podařilo napravit až těsně před hercovým úmrtím v roce 1996. O generačních bolestech mluvil i v podcastu Boomer. „Generačně se to trošku prolíná. Mám pocit, že velmi podobný, ne zcela spontánní a veselý, mám já teď vztah se svým synem… Věřím, že se ty věci ještě změní, ale mám takový pocit, že nejsem zdaleka v jeho srdci,“ řekl Müller.
Vanda Wolfová vidí situaci jinak
Richardova manželka Vanda Wolfová, známá svou otevřeností i z práce v reklamě a fotografii, však vztah svého muže a jeho syna hodnotí mnohem optimističtěji. Pro server Topky.sk popsala realitu jiným tónem. „Richard má s Filipem výborné vztahy a Markus s Filipem také… Mají skvělý vztah. Pravidelně je u nás Filip na návštěvě. Markus je neustále u bratra," uvedla Wolfová. Podle ní je spíše přirozené, že děti nesou následky rozvodu rodičů po celý život — nejde však o známku narušeného vztahu, ale o citlivost, která je běžná.
Müllerova proměna
Slovenský zpěvák Richard Müller se v Praze objevil naposledy při křtu svého nového alba a překvapil všechny nejen hudbou, ale i svou proměnou. Přebytečná kila jsou pryč, zdraví mu slouží jako už dlouho ne a nálada mu nechyběla. Před dvěma lety si však prošel těžkým obdobím – v koupelně si poranil kotník, bolesti ho pak provázely měsíce a na pódiu musel vystupovat vsedě. Lékaři mu dali jasné doporučení: zhubnout, posílit svaly a zlepšit kondici.
„Jakmile se vrátil z kontroly, druhý den si pořídil rotoped. Jezdí na něm každý den a určitě se to projevilo. Váhu doma nemáme, ale je jasné, že zhubl – před dovolenou jsem musela nechat zmenšit všechny jeho kraťasy,“ svěřila se deníku Blesk jeho manželka Vanda Wolfová, která se za Müllera provdala loni po dlouholetém vztahu a přijala jeho příjmení. „Ještě nemám hotové nové doklady, protože jsem ztratila rodný list, ale už mi ho na ambasádě vystavili, tak to brzy vyřídím. Syn Markus (13) tu dnes s námi není, zůstal v Bratislavě – měl důležitou písemku ze slovenštiny a k tomu hodinu klavíru. Zpívá příšerně, ale hudbu cítí skvěle. A sportuje vášnivě, nevím po kom. Nos a uši má ale po Ríšovi, takže je to jeho syn,“ dodala s úsměvem.