Jako každý rok, i ten právě končící byl pro mnoho rodin velmi těžký, když je opustil milovaný člen. Smrt se nevyhýbá ani těm slavným. Rozdíl je jen v tom, že jejich bolest a truchlení je veřejně vidět.
Rok 2025 zasáhl šoubyznys velmi tvrdě. Které známé tváře nás navždy opustily?
Rok 2025 přinesl kromě jiného velké množství smutných zpráv. Český i světový showbyznys navždy opustila řada osobností. Byli mezi nimi Anna Slováčková, Jiří Bartoška nebo Patrik Hezucký.
Petr Hannig
Muž, který objevil talent zpěvačky Lucie Bílé, hudební producent Petr Hannig zemřel 21. ledna. Zemřel den po po svých narozeninách na klinice Na Malvazinkách, kde pobýval od loňského roku, kdy prodělal mrtvici.
Gene Hackman
Ve svém domě v Santa Fé 18. února zemřel herec Gene Hackman. Nalezen byl spolu se svou manželkou, oba bez známek života. Vyšetřování následně ukázalo, že jeho žena zemřela první a on možná až několik dní bloudil hladový po domě.
Josef Zíma
Král české dechovky, zpěvák a herec Josef Zíma zemřel 6. března. Zíma bojoval se zdravotními komplikacemi, které ho pronásledovaly po amputaci nohy.
Val Kilmer
Na apríla zemřel americký herec Val Kilmer. Tomu byla v roce 2014 diagnostikována rakovina hrtanu, kterou ale dokázal překonat. Od té doby se ale držel v ústranní a příčinou jeho smrti bylo akutní respirační selhání a rakovina jazyka.
Alois Švehlík
Jen den po Kilmerovi, 2. dubna odešel do hereckého nebe Alois Švehlík. Ve věku 85 let zemřel doma, obklopen svou rodinou.
Anna Slováčková
Dne 6. dubna prohrála svůj dlouhý boj s rakovinou zpěvačka Anna Slováčková. Té byla před lety diagnostikována rakovina prsu, kterou porazila, nádor se ale vrátil v podobě rakoviny plic.
Papež František
Papež František, občanským jménem Jorge Mario Bergoglio zemřel 21. dubna.
Jiří Bartoška
Velkou ranou pro české filmové fanoušky, ale také pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, byla smrt herce a festivalového prezidenta Jiřího Bartošky. Ten 8. května prohrál svůj boj s rakovinou, která se mu bohužel po několika letech vrátila.
Loretta Swit
Předposlední květnový den zemřela herečka Loretta Swit, kterou asi nejvíce proslavila role „šťabajzny“ majora Margareth Houlihanové v kultovním seriálu M.A.S.H.
Ozzy Osbourne
Zpěvák Ozzy Osbourne zemřel 22. července. odešel doma jen několik týdnů poté, co vystoupil na svém posledním koncertě.
Jiří Krampol
Herec Jiří Krampol se dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy a v posledních měsících žil v domě s pečovatelskou službou. Zemřel 26. července.
Robert Redford
Ve spánku ve věku 89 let zemřel 16. září americký herec Robert Redford.
Dana Drábová
Velmi nečekaná byla smrt šéfky úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Ta odešla po krátké nemoci 6. října.
Claudia Cardinal
Dne 23. září zemřela herečka Claude Joséphine Rose Cardinale, kterou celý svět znal pod jméne Claudia cardinal.
Diane Keaton
Další rána světový šoubyznys zasáhla 11. září, kdy navždy odešla múze Woodyho Allena herečka Diane Keaton.
Věra Křesadlová
Jedna z osudových žen oscarového režiséra Miloše Formana, herečka Věra křesadlo, která byla matkou jeho prvních dvojčat, zemřela dne 5. listopadu.
Jorga Kotrbová
V liberecké nemocnici dne 24. listopadu zemřela herečka Jorga Kotrbová. Tam se zotavovala poté, co ji letos na jejím statku postihla mozková příhoda.
Patrik Hezucký
V den, kdy domácnosti obchází Mikuláš s čertem a andělem zemřel v benešovské nemocnici moderátor Patrik Hezucký. Bylo mu pouhých 55 let. Podlehl agresivní formě rakoviny, která mu byla diagnostikovaná jen tři měsíce před smrtí.