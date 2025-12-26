Přeskočit na obsah
26. 12. Štěpán
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Rok 2025 zasáhl šoubyznys velmi tvrdě. Které známé tváře nás navždy opustily?

MFF Karlovy Vary 2021, Jiří Bartoška
MFF Karlovy Vary 2021, Jiří BartoškaFoto: Aktuálně.cz
MFF Karlovy Vary 2021, Jiří Bartoška
MFF Karlovy Vary 2021, Jiří BartoškaFoto: Aktuálně.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Rok 2025 přinesl kromě jiného velké množství smutných zpráv. Český i světový showbyznys navždy opustila řada osobností. Byli mezi nimi Anna Slováčková, Jiří Bartoška nebo Patrik Hezucký.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Jako každý rok, i ten právě končící byl pro mnoho rodin velmi těžký, když je opustil milovaný člen. Smrt se nevyhýbá ani těm slavným. Rozdíl je jen v tom, že jejich bolest a truchlení je veřejně vidět. 

Předchozí
1234518
Pokračovat

Petr Hannig

Muž, který objevil talent zpěvačky Lucie Bílé, hudební producent Petr Hannig zemřel 21. ledna. Zemřel den po po svých narozeninách na klinice Na Malvazinkách, kde pobýval od loňského roku, kdy prodělal mrtvici. 

Lucie Bílá a Petr Hannig
Foto: ČTK
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama