"Říkali, že vykrvácím," popisuje Venus Williamsová svůj zdravotní stav rok po operaci

Bývalá světová jednička také promluvila o tom, jaký dopad to mělo na její fyzickou kondici a výkony na teniskovém kurtu. „Po mnoho let jsem trpěla těžkou anémií, vysilujícími bolestmi, nadměrným krvácením a abnormálně častými menstruačními cykly. Ovlivnilo to můj tenis a směřování mé kariéry,“ posteskla si Williamsová.