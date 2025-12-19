Richard Genzer se narodil 20. prosince 1966 v Praze. Vystudoval taneční konzervatoř a začal tančit s taneční skupinou Uno. Vystupovali i v zahraničí, což bylo před revolucí nevídané. Účinkovali například v muzikálech Fever a Keep Cool. Později měli i vlastní inscenace, které se staly úspěšné. V té době byli jedinou československou taneční skupinou, která se věnovala modernímu baletu.
Richard Genzer je mistrem pohybu i absurdního humoru. Úspěch si ale vždycky vydřel a zasloužil
Herec, bavič, choreograf, zpěvák a moderátor Richard “Geňa” Genzer slaví 59. narozeniny. Přestože z něj tatínek chtěl mít fotbalistu, Geňa se vrhnul na studium tance, stal se tanečníkem skupiny Uno a muzikálovým hercem. Později s tancem skončil a spolu s Michalem Suchánkem vytvořili nerozlučné bavičské duo.
Po rozpadu skupiny Uno v roce 1998 začal Genzer pracovat jako choreograf v divadle, učil na konzervatoři a účinkoval v muzikálech.
Později se dal dohromady s Michalem Suchánkem, kterého poprvé potkal při studiích na konzervatoři. Utvořili nerozlučnou bavičskou dvojku. Nejdřív vystupovali ještě s Veronikou Žilkovou a Josefem Cardou v humorném televizním pořadu Tele Tele. V roce 2007 ale sledovanost klesala, proto tato zábavná dvojka moderovala talk show Mr. GS. V roce 2011 se bavičské duo přesunulo na TV Prima do improvizačního pořadu Partička. Tam účinkovali společně s Igorem Chmelou a Ondřejem Sokolem.
V roce 2018 se Genzer účastnil taneční soutěže StarDance a o rok později se stal součástí její poroty. Genzer byl jednou ženatý, a to se zpěvačkou Lindou Finkovou, se kterou má taky svou jedinou dceru Viktorii. Ta se narodila v roce 2001. O sedm let později se jim narodilo druhé dítě, syn Matyáš. Manželství se rozpadlo v roce 2012, přičemž rozvod byl dotažen teprve začátkem tohoto roku – trval bezmála celou dekádu. Geňa se mezitím dal dohromady s ezoteričkou Markétou Jiránkovou, poté s Pavlou Kalinovou. Ani tento vztah však nevydržel, loni se rozešli už podruhé a nyní Genzer žije sám.
Připomeňte si v galerii milníky jeho života.
Genzer tančil ve skupině Uno
Richard Genzer slaví 59 let. Proslavila ho taneční skupina Uno, se kterou před revolucí vystupoval i v zahraničí, například ve Švýcarsku nebo Německu. Účinkovali například v muzikálech Fever a Keep Cool. Později měli i své vlastní inscenace. V té době byli jedinou československou taneční skupinou, která se věnovala modernímu baletu.
Genzer tančil ve skupině Uno
Richard Genzer slaví 59 let. Proslavila ho taneční skupina Uno, se kterou před revolucí vystupoval i v zahraničí, například ve Švýcarsku nebo Německu. Účinkovali například v muzikálech Fever a Keep Cool. Později měli i své vlastní inscenace. V té době byli jedinou československou taneční skupinou, která se věnovala modernímu baletu.
Tele Tele
S Michalem Suchánkem se poprvé potkali při studiích na konzervatoři. Utvořili nerozlučnou bavičskou dvojku. Vystupovali ještě s Veronikou Žilkovou a Josefem Cardou v humorném televizním pořadu Tele Tele. TV Nova ho vysílala v letech 2000-2007.
"Genzer a Suchoš"
„Geňa a Suchoš“ tvoří nerozlučnou dvojku nejen v televizi, ale také v soukromém životě. Znají se od školy, spolupracovali spolu na řadě divadelních představení i televizních pořadech.
Mr. GS
Společně moderovali i talkshow Mr. GS na televizi Nova. Pořad nepatřil mezi nejsledovanější a nepomohla tomu ani režie Ondry Sokola a hudba Václava Kopty.
Partička
Partička byla pro Geňu velkým televizním comebackem. Improvizační pořad vysílá Prima s přestávkami již deset let.
Partička s Ondřejem Sokolem
Kameňák
Richard Genzer si zahrál i ve filmu, Zdeněk Troška mu dal roli v Kameňácích 2 a 3. Ztvárnil roli prodavače ve zverimexu. Hrát fotbal mu nedělalo problém, protože tomuto sportu se věnoval už jako malý kluk.
StarDance
Richard Genzer se zúčastnil i StarDance, v deváté řadě tančil s profesionální tanečnicí Janou Zelenkovou. Skončili sedmí.
Genzer v porotě StarDance
Od roku 2018 se stal i součástí poroty StarDance. Spolu s ním ji v současnosti tvoří Tatiana Drexler a Zdeněk Chlopčík. Jan Tománek, který do poroty také patřil, se letos stal tanečním partnerem Ivany Chýlkové. „To byl zážitek, vidět dvě Petřínské rozhledny tancovat…“ okomentoval pohotově taneční dvojici Genzer.
Manželka Linda Finková
Richard Genzer žil s Lindou Finkovou 12 let, rozvod trval téměř deset let a povedlo se jej uzavřít teprve začátkem tohoto roku. Na rozdíl od manželství proběhl už harmonicky. „Rozvod proběhl úplně v pohodě, já jsem Lindě donesl kytku, to tam prý ještě nikdy neviděli. A když četli rozsudek, tak jsme si oba i poplakali. No a pak jsme si šli každý po svých,“ uvedl pro pořad Showtime Genzer. Mají spolu dvě děti, Viktorii a Matyáše.
Matyáš Genzer
Matyáš Genzer se narodil v roce 2008. Tehdy Linda s Richardem tvořili šťastný pár.
Linda Finková a Viktorie Genzerová
Viktorie má s maminkou Lindou skvělý vztah. Po Genzerovi zdědila umělecký talent a už jako dítě se vydala v tatínkových uměleckých šlépějích. Zahrála si v muzikálech Tři Mušketýři a Golem. V roce 2021 získala bakalářský titul a její matka prozradila, že ve studiu pokračuje, s přítelem se nastěhovali do vlastního, a dokonce už i pomýšlejí na založení rodiny. „Dcera bakalář. Jsem pyšný otec. Ještě že není já. To by byla soustružník,“ pochlubil se na svém Instagramu Genzer.
Syn Matyáš
Matyáš Genzer letos oslavil 17. narozeniny. Tatínka v sobě nezapře.
Markéta Jiránková s Richardem Genzerem
Markéta Jiránková byla s Geňou šest let. Jejich vztah připomínal jízdu na horské dráze. Několikrát se rozešli a zase dali dohromady. V roce 2018 se jejich vztah rozpadl definitivně.
Richard Genzer s Pavlou Kalinovou
S Pavlou Kalinovou tvořili pár tři roky a nebylo to o nic méně dramatické. Rozešli se dvakrát a Genzer se netajil tím, že mu to zlomilo srdce. „Odešla, stýská se mi a moc ji miluju. A to je všechno, co k tomu řeknu,“ řekl k tomu loni. Jaký byl důvod rozchodu, to si nechal pro sebe.