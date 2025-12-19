Přeskočit na obsah
20. 12.
Richard Genzer je mistrem pohybu i absurdního humoru. Úspěch si ale vždycky vydřel a zasloužil

Richard GenzerFoto: Aktuálně.cz
Herec, bavič, choreograf, zpěvák a moderátor Richard “Geňa” Genzer slaví 59. narozeniny. Přestože z něj tatínek chtěl mít fotbalistu, Geňa se vrhnul na studium tance, stal se tanečníkem skupiny Uno a muzikálovým hercem. Později s tancem skončil a spolu s Michalem Suchánkem vytvořili nerozlučné bavičské duo.

Richard Genzer se narodil 20. prosince 1966 v Praze. Vystudoval taneční konzervatoř a začal tančit s taneční skupinou Uno. Vystupovali i v zahraničí, což bylo před revolucí nevídané. Účinkovali například v muzikálech Fever a Keep Cool. Později měli i vlastní inscenace, které se staly úspěšné. V té době byli jedinou československou taneční skupinou, která se věnovala modernímu baletu.

Po rozpadu skupiny Uno v roce 1998 začal Genzer pracovat jako choreograf v divadle, učil na konzervatoři a účinkoval v muzikálech. 

Později se dal dohromady s Michalem Suchánkem, kterého poprvé potkal při studiích na konzervatoři. Utvořili nerozlučnou bavičskou dvojku. Nejdřív vystupovali ještě s Veronikou Žilkovou a Josefem Cardou v humorném televizním pořadu Tele Tele. V roce 2007 ale sledovanost klesala, proto tato zábavná dvojka moderovala talk show Mr. GS. V roce 2011 se bavičské duo přesunulo na TV Prima do improvizačního pořadu Partička. Tam účinkovali společně s Igorem Chmelou a Ondřejem Sokolem.

V roce 2018 se Genzer účastnil taneční soutěže StarDance a o rok později se stal součástí její poroty. Genzer byl jednou ženatý, a to se zpěvačkou Lindou Finkovou, se kterou má taky svou jedinou dceru Viktorii. Ta se narodila v roce 2001. O sedm let později se jim narodilo druhé dítě, syn Matyáš. Manželství se rozpadlo v roce 2012, přičemž rozvod byl dotažen teprve začátkem tohoto roku trval bezmála celou dekádu. Geňa se mezitím dal dohromady s ezoteričkou Markétou Jiránkovou, poté s Pavlou Kalinovou. Ani tento vztah však nevydržel, loni se rozešli už podruhé a nyní Genzer žije sám.

Připomeňte si v galerii milníky jeho života.

Genzer tančil ve skupině Uno

Richard Genzer slaví 59 let. Proslavila ho taneční skupina Uno, se kterou před revolucí vystupoval i v zahraničí, například ve Švýcarsku nebo Německu. Účinkovali například v muzikálech Fever a Keep Cool. Později měli i své vlastní inscenace. V té době byli jedinou československou taneční skupinou, která se věnovala modernímu baletu.

Richard Genzer
Richard GenzerFoto: ČTK
