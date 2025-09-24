Ikona počasí
"Chtěl jsem říct, jak se choval k Agátě, škoda, že nedošlo k výpovědi," říká Dopita

Miroslav Dopita
Miroslav DopitaFoto: Profimedia.cz
Miroslav Dopita
Miroslav DopitaFoto: Profimedia.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ostře sledovaný spor mezi Miroslavem Dopitou a Jaromírem Soukupem, který ho zažaloval, se nekonal, protože Soukup se k soudu nedostavil. Přestože se k tomu v den stání ani jeden nechtěl vyjadřovat, dlouho jim mlčení nevydrželo.

Tento týden mělo proběhnout soudní stání mezi manželem Agáty Hanychové Miroslavem Dopitou a jejím bývalým partnerem Jaromírem Soukupem. Jenže z toho nebylo nic. „Čekali jsme, ale nedočkali jsme se,“ vtipkoval na chodbě soudní budovy Dopita, když bylo jasné, že Soukup, který žalobu podal, se nedostaví. 

Jaromír Soukup
Jaromír Soukup

„Průběh procesu je v rukou právníků. Snaha médií mne fotit s odsouzeným drogovým dealerem Dopitou mne nezajímá,“ odpověděl Soukup Expresu na otázku, proč nepřišel na jednání, které se konalo na jeho popud. „K tomu směšnému odsouzenému drogovému dealerovi se vyjadřovat nebudu. Nestojí to za to. Ve sporu s tímhle odsouzeným drogovým dealerem postupuji podle doporučení právníků,“ dodal Soukup s tím, že rozhodně nemá strach se svému sokovi postavit. 

„Jen bych poznamenal, že nejsem odsouzený drogový dealer. Rozsudek, za který jsem byl odsouzen na podmínku a peněžitý trest, vám klidně zašlu. Jinak je to opět šíření nepravd zcela účelově,“ reaguje Dopita na Soukupova slova. Je mu také líto, že ke stání nedošlo, a je si jistý, že to bylo proto, že Soukup má strach z toho, co by u soudu zaznělo. „Bohužel mu to došlo, že bych mluvil před novináři a že to bude veřejně přístupné, proto zvolil tuto taktiku,“ je si jistý manžel Hanychové.

„Je strašná škoda, že nedošlo k mé výpovědi. Byla by tak na hodinu. Chtěl jsem říct veřejně před novináři, co vše za zlo napáchal. Jak se choval k Agátě, když byla těhotná a následně po jejich rozchodu, a jak se chová teď. Největší chyba Agáty byla, že ho vůbec poznala a nechala se zmanipulovat a oblbnout. Nejlepší věc, co Agáta udělala, bylo, že sebrala odvahu a sílu a utekla od něj,“ tvrdí Dopita. „Ještě bych to doplnil také o to, jak se choval ke svým zaměstnancům, jak se baví o tom, že je nenásilný, a přitom se nedokáže vůbec ovládat. Taky chci, aby se vyvrátily ty kecy o drogovém dealerovi,“ říká odhodlaně Dopita a je tak jasné, že ke smírnému řešení nejspíš nedojde.

Zdroj: Expres.cz

