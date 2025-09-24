„Je strašná škoda, že nedošlo k mé výpovědi. Byla by tak na hodinu. Chtěl jsem říct veřejně před novináři, co vše za zlo napáchal. Jak se choval k Agátě, když byla těhotná a následně po jejich rozchodu, a jak se chová teď. Největší chyba Agáty byla, že ho vůbec poznala a nechala se zmanipulovat a oblbnout. Nejlepší věc, co Agáta udělala, bylo, že sebrala odvahu a sílu a utekla od něj,“ tvrdí Dopita. „Ještě bych to doplnil také o to, jak se choval ke svým zaměstnancům, jak se baví o tom, že je nenásilný, a přitom se nedokáže vůbec ovládat. Taky chci, aby se vyvrátily ty kecy o drogovém dealerovi,“ říká odhodlaně Dopita a je tak jasné, že ke smírnému řešení nejspíš nedojde.