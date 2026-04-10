Fotografka a spisovatelka Sára Saudková se v poslední době v médiích objevuje hlavně v souvislosti s probíhajícím trestním soudem. Tam čelí žalobě z ublížení na zdraví, kterého se měla dopustit na Petře Špicové, milence jejího manžela Samuela Saudka. Celý proces je podle ní velmi ponižující a zbytečný.
„Projdu tím s hlavou vztyčenou,“ říká Sára Saudková k soudu kvůli milence manžela
„Já se nesoudím. To nebylo z mojí hlavy,“ říká rázně Saudková, která by se k celé věci nejraději vůbec nevyjadřovala. Je si ale dobře vědomá toho, že to není prostě možné. „Já jenom řeknu jedinou věc, že tím projdu hrdě a s hlavou vztyčenou. Tak, jak si zasloužím já i moje rodina,“ rozhodla se zaujmout jasný postoj pro eXtra.cz. Celá věc se týká incidentu z dubna 2024, kdy Špicová přišla před dům Saudkových a dožadovala se kontaktu se Samuelem. Následně vyběhla Sára, měla ji napadnout a způsobit jí zlomeninu nosu a škrábance v obličeji. Saudková však tvrdí, že ona i její rodina od Špicové dlouhodobě čelili obtěžování.
„Pochopila jsem, že jsou na světě lidé, kteří se nezastaví před ničím a nemají respekt k hodnotám, jako je rodina a děti. Celé to považuji za velice podlé vůči naší rodině, našim dětem i vůči mně. Je to nehorázné, protože ta ulička hanby, kterou jsme si museli projít, je opravdu neskutečná,“ rozčílila se pro Expres.cz. „Nepřála bych to nikomu, ale více se k tomu nebudu vyjadřovat. Já jsem odhodlaná tím projít hrdě, s hlavou vztyčenou a jako člověk, který má čisté svědomí a nenechá se pošpinit,“ zopakovala své předešlé vyjádření.
Saudkovou také velmi pobuřuje, že do procesu byly zataženy její děti. Dle jejích slov to na nich zanechalo následky. „To si pište, že to není vůbec jednoduché. Já jsem je k soudu nechtěla brát, ale protistrana si je vyžádala. A myslím, že to všechno se do nich samozřejmě muselo promítnout, takže na mně teď je, abych jim dávala co největší pocit domova, jistoty a lásky, že je všechno v pořádku a že všechno v pořádku bude,“ uzavírá Saudková.