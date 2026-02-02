Dalším stáním dnes pokračoval soud, ve kterém je fotografka Sára Saudková obviněná z napadení Petry Špicové, což je nová partnerka jejího manžela Samuela Saudka. A drama se odehrálo hned po příchodu na Obvodní soud pro Prahu 5, kde se sokyně v lásce i potkaly tváří v tvář.
Další potyčka u soudu. Sára Saudková strkala do sokyně v lásce přímo před fotografy
Dnes u obvodního soudu v Praze pokračuje spor, ve kterém je Sára Saudková žalovaná za napadení a ublížení na zdraví nové přítelkyně svého bývalého partnera Samuela Saudka. A neobešlo se to bez skandálu.
Po příchodu do budovy soudu Saudková pózovala fotografům a když se dostavil její stále ještě manžel Samuel Saudek, políbila ho na tvář a společně také postáli před objektivy. V tom k nim ale přistoupila Saudkova současná partnerka Petra Špicová, stoupla si mezi ně a přitulila se ke svému partnerovi. To však naštvalo Sáru, začala do ní strkat a zakrývat jí obličej. Špicová reagovala zdviženým prostředníčkem. „Ty na mě prostředníček zvedat nebudeš,“ rozlítila se Saudková ještě více. Následně se snažila být se Samuelem o samotě.
Špicová to komentovala vyčítavě směrem ke svému partnerovi. „Ráno jsi mi říkal, že si polibek nenecháš dát,“ zaznělo mezi nimi, ale Saudek jen mlčel. Špicová také webu Super.cz svěřila, že je jí celá situace velmi nepříjemná, ale že je ráda, že má u soudu podporu rodiny. Prozradila také, že na ní napadení zanechalo následky a vždy má nepříjemný pocit, když na ulici potká vysokou ženu. Saudková je totiž minimálně o hlavu vyšší než ona.
U soudu se projednával incident, kdy měla minulý rok Špicová dorazit k domu, kde v té době žila Saudková se Saudkem a kde došlo k fyzické potyčce, ze které měla Špicová odejít se zlomeným nosem a poškrábaným obličejem. Kromě Samuela dnes svědčily u soudu také děti, které má společně se Sárou. „Strašný,“ komentoval to syn po odchodu ze soudní síně.