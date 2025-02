Pavlína Saudková přiznává, že Saudka by si znovu nevzala a bere psychedelika

„Upřímně doufám, že si ty naše vzorce do svého života nepřenese ani jedno z nich. Ale myslím, že jsem jim to vždy uměla dobře vysvětlit, i s malým dítětem se dá mluvit, když se přizpůsobíte jeho jazyku. Navíc jsem vždy dbala na to, aby se Janův bohémský život dětí nedotkl. On si ho žil ve svém patře domu, k nám do patra měly jiné ženy a alkohol přísný zákaz. To bylo pravidlo, které jsme všichni ctili,“ dodala s tím, že dnes už by do vztahu se Saudkem nešla. „Ne, vůbec!“ říká rázně.