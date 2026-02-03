Včera se u obvodního soudu pro Prahu 5 projednával případ z roku 2024, kdy před domem Sáry Saudkové a Samuela Saudka došlo ke rvačce mezi fotografkou a Saudkovou milenkou Petrou Špicovou. Jenže na chodbě soudní budovy došlo k dalšímu incidentu. Po příchodu Saudková pózovala fotografům, a když se dostavil její stále ještě manžel Samuel Saudek, políbila ho na tvář a společně také postáli před objektivy. V tom k nim ale přistoupila Saudkova současná partnerka Petra Špicová, stoupla si mezi ně a přitulila se ke svému partnerovi. To však naštvalo Sáru, začala do ní strkat a zakrývat jí obličej. Špicová reagovala zdviženým prostředníčkem. „Ty na mě prostředníček zvedat nebudeš,“ rozlítila se Saudková ještě více. Následně se snažila být se Samuelem o samotě.
„Proč jste to celé vyprovokovala?“ nechápal Saudkovu milenku státní zástupce
Včerejší incident na chodbě obvodního soudu mezi Sárou Saudkovou a Petrou Špicovou měl dohru ještě v soudní síni. Pro někoho možná překvapivě soudkyně i státní zástupce obviňuje napadenou milenku.
A přestože se uvnitř soudní síně měl projednávat jiný případ, soudkyně Marika Zahradníčková se k dění na chodbě vrátila a Petry Špicové se zeptala, co se stalo před soudní síní. „Já jsem to v sobě zatím nějak nezpracovala a nevstřebala, mám z toho hrozně smíšené pocity,“ řekla podle webu Expres viditelně zaskočená Špicová. „Pamatuji si to, že mě paní obžalovaná chytla za obličej, protože jsem se postavila před ni a mého přítele. Potom mi hrozila pěstí,“ dodala Saudkova současná přítelkyně, která v soudním sporu vystupuje jako poškozená.
Tím to ale neskončilo a k celé věci cítil potřebu se vrátit i státní zástupce Radek Kytnar. „Já se k tomu vrátím. V jakém okamžiku jste se tam dostavila? Považovala jste to svoje jednání za adekvátní?“ osočil se na Špicovou. „Jak říkám, ještě jsem to nevstřebala a mám z toho hrozně smíšené pocity. Bylo to něco, co mě překvapilo. Hlavně moje reakce. Když jdu po ulici a jde kolem mě nějaká vyšší žena a já jsem sama, stále se otáčím a mám strach. Překvapuje mě, že jsem měla odvahu,“ odpověděla mu. Státní zástupce si ale trval na svém. „Nepovažujete to své jednání za nějakou provokaci?“ dodal, čímž v podstatě nahrál Saudkové, která si k celé věci také řekla své.
„Pokud jde o incident na té chodbě, považuji to za čirou provokaci z její strany. Já jsem šla ke svému manželovi, pozdravit ho, přišli tam fotografové, chtěla jsem s ním prohodit pár slov. V tu ránu tam paní Špicová vlétla, ukazovala mi fakáče a začala se na mě tlačit. Poprosila jsem ji, ať nás nechá na pokoji, připadala mi, jako by byla v transu. Já raději odešla a řekla jsem manželovi, že jestli se mnou chce mluvit, ať za mnou přijde, ale bez paní Špicové,“ popsala vše ze svého pohledu obžalovaná fotografka. Je tak jasné, že tento soudní proces přinese ještě celou řadu zajímavých momentů.