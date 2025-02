Pro Patrasovou už mají místo v léčebně. Jí i Slováčkovi nabídla pomoc Duffková

Excesy pod vlivem alkoholu jsou u zpěvačky Dagmar Patrasové stále častější a u jejího manžela, saxofonisty Felixe Slováčka, to vyvolává strach o její život. Rád by, aby se svěřila do péče odborníků na závislosti. A za pravdu mu dává i autorka knihy Zápisník alkoholičky Michaela Duffková, jež si sama problémy s alkoholem prošla a založila Centrum Alkos.