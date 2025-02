Každý alkoholik si myslí, že to zvládne sám, říká nealkoholička Michaela Duffková

Setkala jsem se s tím, když jsem třeba v posledních letech něco někomu řekla. Myslím, že jak se film a všechno kolem něj dostalo do širšího povědomí díky sociálním sítím, tak se to hodně zlepšilo. Když se na to podíváte zvenčí, třeba na Instagramu, kde si lidé sdílejí různé věci, nemusí to vypadat v pořádku. Pokud někdo tvrdí, že potřebuje skleničku vína, tak to rozhodně není pro mě. Není v pořádku normalizovat alkohol, ať už v mateřství, nebo jinde. Je to vlastně stejné, jako kdybyste si místo skleničky vína vzali kokain. Z hlediska toho, co to dělá a jak je to nebezpečné, je to všechno stejně riskantní.