Princové William a Harry nezískají panství, kde je pohřbena jejich matka Diana

Princ William a princ Harry
Princ William a princ Harry
Kateřina Potyšová
Příští týden uplyne 28 let od smrti lady Diany, první ženy současného britského panovníka Karla III. Její odkaz je však stále živý a nyní se znovu otevřela otázka toho, co všechno s ní spojené připadne jejím synům - princům Williamovi a Harrymu.

Zesnulá princezna Diana pocházela ze starého šlechtického rodu Spencerů a v jejich sídle Althorp Estate v hrabství Northamptonshire nejen prožila dětství, ale je tam také pochována. Mnozí by proto považovali za logické, kdyby jednou rozlehlé panství připadlo jejím synům. Jenže to se nestane, nárok na rodový majetek má jejich bratranec Louis Spencer, vikomt Althorp.

Princezna Diana
Lady Diana: Co jste o slavné princezně (ne)věděli?

Volný čas

To, že rodinné sídlo připadne právě jemu navzdory tomu, že má dvě starší sestry, je proto, že rodina Spencerových se drží tradice tzv. primogenitury, a sice, že majetek dědí prvorozený syn, nikoliv prvorozené dítě. Současný hrabě Spencer, otec Louise a mladší bratr princezny Diany už v minulosti naznačil, že hodlá tradici dodržet. A to i přesto, že má tři starší dcery  lady Kitty, lady Amelii a lady Elizu Spencerovy.

V roce 2015 řekl: „Kdybych zvolil Kitty, bylo by to proti všem tradicím, které se s Althorpem pojí. Tak to prostě je. Chápu problémy toho konceptu, ale vidím i jeho silné stránky. Díky primogenituře zůstává panství pohromadě.“ A přestože tento princip řada lidí v dnešní době kritizuje coby šovinistický, ženy v rodině Spencerových jsou s ním srozuměny. 

Sama lady Kitty k tomu poskytla několik vyjádření. „Primogenitura může být složité téma, protože časy se mění a s nimi i postoje. My jsme vyrůstali s tím, že dědicem bude Louis, a vím, že odvede neuvěřitelnou práci,“ říká nejstarší neteř princezny Diany. „Jsem pro rovnost pohlaví. Ale jsem docela ráda, že ta zodpovědnost připadne mému bratrovi. Myslím, že je to správná cesta. Líbí se mi, že dům zůstane v rodině se stejným příjmením. Nechtěla bych to pro Spencerovi jinak.“

