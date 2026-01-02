Honosná sídla, drahé róby a diamantové šperky. To všechno je běžnou součástí života britské královské rodiny. Ta ale nežije jen z peněz daňových poplatníků. Velkou část financí si dokáže zajistit sama tím, jak její členové spravují rodový majetek. Ten nejvýnosnější už od roku 2022 přešel na následníka trůnu – prince Williama.
Princ William zveřejnil výši příjmů. Za loňský rok vydělal více než půl miliardy
Život britské královské rodiny budí zájem lidí po celém světě. Jejich život vypadá na první pohled pohádkově a je jasné, že je velmi nákladný. Nyní je možné nahlédnout pod pokličku toho, kolik takový životní styl stojí.
Řeč je o vévodství Cornwall, majetku královské rodiny, založeném králem Edwardem III. v roce 1337 za účelem poskytování finančních prostředků pro následníka trůnu. Podle výroční zprávy vydané vévodstvím, kterou zveřejnil magazín People, si princ William za rok 2025 vydělal neuvěřitelných 22,9 milionu liber. V přepočtu je to zhruba 635 milionů korun. Panství se rozkládá na území 52 609 hektarů ve 23 hrabstvích v Anglii a Walesu a zahrnuje pozemky, farmy, domy a další aktiva, která slouží k zajištění dědice a jeho rodiny.
Princ William platí daně z celého zisku vévodství Cornwall, avšak až poté, co jsou z celkové částky odečteny náklady na provoz domácnosti. Ty však nebyly pro veřejnost nikdy odhaleny a je jasné, že budou velmi vysoké. A to i přesto, že William i jeho žena, princezna Catherine, si na okázalost příliš nepotrpí a i se svými třemi dětmi se snaží žít v rámci možností co nejobyčejnějším životem.
Až do své korunovace britským králem spravoval panství Williamův otec král Karel III. Tomu velmi záleží na životním prostředí, a tak nastartoval cestu, ve které jeho syn úspěšně pokračuje. Podle zprávy za rok 2025 se vévodství Cornwall i nadále zaměřuje na to, aby se do konce roku 2032 stalo „nemovitostí s nulovými emisemi“.