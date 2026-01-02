Přeskočit na obsah
2. 1. Karina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Princ William zveřejnil výši příjmů. Za loňský rok vydělal více než půl miliardy

princ William
princ WilliamFoto: Reuters
princ William
princ WilliamFoto: Reuters
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Život britské královské rodiny budí zájem lidí po celém světě. Jejich život vypadá na první pohled pohádkově a je jasné, že je velmi nákladný. Nyní je možné nahlédnout pod pokličku toho, kolik takový životní styl stojí.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Honosná sídla, drahé róby a diamantové šperky. To všechno je běžnou součástí života britské královské rodiny. Ta ale nežije jen z peněz daňových poplatníků. Velkou část financí si dokáže zajistit sama tím, jak její členové spravují rodový majetek. Ten nejvýnosnější už od roku 2022 přešel na následníka trůnu prince Williama.

princ a princezna z Walesu
princ a princezna z Walesu

"Ani jedno z našich dětí nemá mobil," říká nekompromisně princ William

Celebrity

Řeč je o vévodství Cornwall, majetku královské rodiny, založeném králem Edwardem III. v roce 1337 za účelem poskytování finančních prostředků pro následníka trůnu. Podle výroční zprávy vydané vévodstvím, kterou zveřejnil magazín People, si princ William za rok 2025 vydělal neuvěřitelných 22,9 milionu liber. V přepočtu je to zhruba 635 milionů korun. Panství se rozkládá na území 52 609 hektarů ve 23 hrabstvích v Anglii a Walesu a zahrnuje pozemky, farmy, domy a další aktiva, která slouží k zajištění dědice a jeho rodiny.

Princ William platí daně z celého zisku vévodství Cornwall, avšak až poté, co jsou z celkové částky odečteny náklady na provoz domácnosti. Ty však nebyly pro veřejnost nikdy odhaleny a je jasné, že budou velmi vysoké. A to i přesto, že William i jeho žena, princezna Catherine, si na okázalost příliš nepotrpí a i se svými třemi dětmi se snaží žít v rámci možností co nejobyčejnějším životem. 

Reklama

Až do své korunovace britským králem spravoval panství Williamův otec král Karel III. Tomu velmi záleží na životním prostředí, a tak nastartoval cestu, ve které jeho syn úspěšně pokračuje. Podle zprávy za rok 2025 se vévodství Cornwall i nadále zaměřuje na to, aby se do konce roku 2032 stalo „nemovitostí s nulovými emisemi.

Mohlo by vás zajímat: Pro astronauty to byl obrovský průšvih. Byli vyhozeni z dalších letů na Měsíc,“ mluví filatelista o obálkách, které se dostaly do vesmíru.

Video: Tým Spotlight

Zdroj: People

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama